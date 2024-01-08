Chrysler виповнилося 100 років: історія знаменитої марки (фото)

Chrysler прославився великими і потужними моделями з багатим оснащенням. Крім того, автовиробник ще в 30-х роках почав експериментувати з аеродинамікою і випустив один із перших у світі мінівенів.

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Цього року свій столітній ювілей відзначає Chrysler. Поряд з Ford і General Motors автовиробник є одним з американської "Великої трійки". Фокус розповість його історію.

Первісток Chrysler Six 1924 року Фото: Chrysler

Марка є дітищем Волтера Персі Крайслера. З 1911 року він працював у Buick, де стрімко піднявся кар'єрними сходами і став керівником цього підрозділу General Motors. Однак потім він залишив високу посаду, викупив збанкрутілого автовиробника Maxwell і перейменував його на Chrysler.

Chrysler Imperial 1931 року Фото: RM Sotheby's

Первісток Chrysler Six дебютував у січні 1924 року на автошоу в Нью-Йорку. Його 3,3-літрову 68-сильну шістку вперше у світі було оснащено знімним масляним фільтром і гумовими подушками для зниження вібрації. Гальма всіх коліс отримали інноваційний гідропідсилювач, а прилади — підсвічування.

Chrysler Airflow 1934 року Фото: Chrysler

Chrysler Six виявився дуже успішним — за рік продали 32 тис. авто. У 1925 році зареєстрували концерн Chrysler Corporation. Три роки по тому до нього увійшла марка Dodge, а потім були створені нові бренди Plymouth і DeSoto. Незабаром почалося будівництво штаб-квартири в Нью-Йорку — 77-поверхового хмарочоса Крайслер-білдінг у стилі арт-деко.

Chrysler Newport 1941 року Фото: Mecum

Для конкуренції з Cadillac і Lincoln створили розкішний Imperial зі 125-сильною вісімкою та ексклюзивними замовними кузовами. Зараз ціна таких авто часом перевищує мільйон доларів.

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А в 1934 році Chrysler шокував публіку обтічним Airflow. Він розвивав 145 км/год і витрачав 11 л/100 км, але виявився занадто передовим для свого часу.

Chrysler Thunderbolt зі складним металевим дахом, що складається Фото: Chrysler

Проте в 30-х Chrysler продовжували створювати авангардні авто на кшталт Thunderbolt зі складним жорстким дахом або Newport з висувними фарами. А в повоєнний час зробили акцент на технології — Chrysler Imperial отримав кондиціонер, автоматичну КПП, круїз-контроль і електропривод сидінь.

Chrysler 300 1955 року Фото: Stellantis

Інноваційним став і двигун V8 Hemi з напівсферичними камерами згоряння. У 1955 році цим 300-сильним мотором оснастили нову спортивну модель Chrysler 300. Саме вона вважається родоначальником потужних американських авто.

Chrysler Imperial 1958 року Фото: RM Sotheby's

Chrysler 300 виграв десятки перегонів у NASCAR, а 1958 року 375-сильна версія 300D встановила світовий рекорд швидкості для серійних авто — 251 км/год. Поступово потужність Chrysler 300 довели до 425 к. с.

А ще Chrysler 50-х вражали своїм зовнішнім виглядом. Стиліст Вірджіл Екснер створював довгі та низькі авто з величезними кілями на задніх крилах.

Chrysler 300 1961 року

У лінійці Chrysler 50-60-х років не було доступних моделей — компанія робила наголос на величезні дорожні крейсери з великими моторами на кшталт 5,7-метрового New Yorker. Це зіграло злий жарт з компанією, коли в 1973 році вибухнула паливна криза і було введено нові еко-норми.

Chrysler LeBaron — представник сімейства K-Series Фото: Chrysler

Довелося швидко перебудовуватися і створювати більш компактні моделі на кшталт Chrysler Cordoba. Це поставило концерн на межу банкрутства, але кредит на $1,5 млрд від уряду США дозволив залишитися на плаву.

Chrysler Voyager став одним із перших у світі мінівенів Фото: Motor Trend

Врятував Chrysler знаменитий менеджер і батько Ford Mustang Лі Яккока. Під його керівництвом створили сімейство передньопривідних моделей K-Series, а також почали продавати в США під брендом Chrysler компактні Mitsubishi. А 1984 року побачив світ один із перших у світі мінівенів Chrysler Voyager, який миттєво став успішним.

Chrysler Prowler Фото: Chrysler

Справи концерну пішли на поправку і наприкінці 80-х він придбав бренди Jeep і Lamborghini. Саме під керівництвом Chrysler розробили знаменитий Lamborghini Diablo.

Chrysler PT Cruiser Фото: Chrysler

Утім, Lamborghini довелося продати, а 1998 року разом із Mercedes-Benz було створено концерн Daimler-Chrysler. На рубежі тисячоліть побачили світ оригінальні моделі в ретро-стилі PT Cruiser, Crossfire і Prowler. А 2005 року відродили Chrysler 300, причому модель оснащували сучасними V8 Hemi потужністю до 485 к. с.

Chrysler 300C відродили у 2004 році Фото: Chrysler

Криза 2008 року і розрив альянсу з Daimler серйозно підкосили Chrysler і цього разу уникнути банкрутства не вдалося. Врятували концерн черговий урядовий кредит і нові партнери з Fiat, проте лінійка марки скоротилася лише до трьох моделей — седани Chrysler 200 і 300, а також мінівен Voyager/Pacifica.

Chrysler Pacifica Фото: Stellantis

Утім, у 2017 році Chrysler 200 зняли з виробництва, а наприкінці 2023-го припинили випускати і знаменитий "трьохсотий", тож своє 100-річчя Chrysler зустрічає лише з однією моделлю. Однак незабаром очікується перезапуск бренду під крилом нового концерну Stellantis, причому всі його моделі будуть електричними.

До слова, нещодавно свій ювілей відзначили і партнери Chrysler з Jeep.

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