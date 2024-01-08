Chrysler исполнилось 100 лет: история знаменитой марки (фото)

Chrysler прославился большими и мощными моделями с богатым оснащением. Кроме того, автопроизводитель еще в 30-х годах начал экспериментировать с аэродинамикой и выпустил один из первых в мире минивэнов.

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В этом году свой столетний юбилей отмечает Chrysler. Наряду с Ford и General Motors автороизводитель является одним из американской "Большой тройки". Фокус расскажет его историю.

Первенец Chrysler Six 1924 года Фото: Chrysler

Марка является детищем Уолтера Перси Крайслера. С 1911 года он работал в Buick, где стремительно поднялся по карьерной лестнице и стал руководителем этого подразделения General Motors. Однако затем он покинул высокую должность, выкупил обанкротившегося автопроизводителя Maxwell и переименовал его в Chrysler.

Chrysler Imperial 1931 года Фото: RM Sotheby's

Первенец Chrysler Six дебютировал в январе 1924 года на автошоу в Нью-Йорке. Его 3,3-литровая 68-сильная шестерка впервые в мире была оснащена съемным масляным фильтром и резиновыми подушками для снижения вибрации. Тормоза всех колес получили инновационный гидроусилитель, а приборы – подсветку.

Chrysler Airflow 1934 года Фото: Chrysler

Chrysler Six оказался очень успешным – за год продали 32 тыс. авто. В 1925 году зарегистрировали концерн Chrysler Corporation. Три года спустя в него вошла марка Dodge, а затем были созданы новые бренды Plymouth и DeSoto. Вскоре началось строительство штаб-квартиры в Нью-Йорке – 77-этажного небоскреба Крайслер-билдинг в стиле арт-деко.

Chrysler Newport 1941 года Фото: Mecum

Для конкуренции с Cadillac и Lincoln создали роскошный Imperial со 125-сильной восьмеркой и эксклюзивными заказными кузовами. Сейчас цена таких авто порой превышает миллион долларов.

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А в 1934 году Chrysler шокировал публику обтекаемым Airflow. Он развивал 145 км/ч и расходовал 11 л/100 км, но оказался слишком передовым для своего времени.

Chrysler Thunderbolt со складывающейся металлической крышей Фото: Chrysler

Тем не менее, в 30-х Chrysler продолжали создавать авангардные авто вроде Thunderbolt со складывающееся жесткой крышей или Newport с выдвижными фарами. А в послевоенное время сделали упор на технологии – Chrysler Imperial получил кондиционер, автоматическую КПП, круиз-контроль и электропривод сидений.

Chrysler 300 1955 года Фото: Stellantis

Инновационным стал и двигатель V8 Hemi с полусферическими камерами сгорания. В 1955 году этим 300-сильным мотором оснастили новую спортивную модель Chrysler 300. Именно она считается родоначальником мощных американских авто.

Chrysler Imperial 1958 года Фото: RM Sotheby's

Chrysler 300 выиграл десятки гонок в NASCAR, а в 1958 году 375-сильная версия 300D установила мировой рекорд скорости для серийных авто – 251 км/ч. Постепенно мощность Chrysler 300 довели до 425 л. с.

А еще Chrysler 50-х поражали своим внешним видом. Стилист Вирджил Экснер создавал длинные и низкие авто с огромными килями на задних крыльях.

Chrysler 300 1961 года

В линейке Chrysler 50-60-х годов не было доступных моделей — компания делала упор на огромные дорожные крейсеры с большими моторами вроде 5,7-метрового New Yorker. Это сыграло злую шутку с компанией, когда в 1973 году грянул топливный кризис и были введены новые эко-нормы.

Chrysler LeBaron — представитель семейства K-Series Фото: Chrysler

Пришлось быстро перестраиваться и создавать более компактные модели вроде Chrysler Cordoba. Это поставило концерн на грань банкротства, но кредит на $1,5 млрд от правительства США позволил остаться на плаву.

Chrysler Voyager стал одним из первых в мире минивэнов Фото: Motor Trend

Спас Chrysler знаменитый менеджер и отец Ford Mustang Ли Яккока. Под его руководством создали семейство переднеприводных моделей K-Series, а также начали продавать в США под брендом Chrysler компактные Mitsubishi. А в 1984 году увидел мир один из первых в мире минивэнов Chrysler Voyager, мгновенно ставший успешным.

Chrysler Prowler Фото: Chrysler

Дело концерна пошли на поправку и в конце 80-х он приобрел бренды Jeep и Lamborghini. Именно под руководством Chrysler разработали знаменитый Lamborghini Diablo.

Chrysler PT Cruiser Фото: Chrysler

Впрочем, Lamborghini пришлось продать, а в 1998 году вместе с Mercedes-Benz был создан концерн Daimler-Chrysler. На рубеже тысячелетий увидели мир оригинальные модели в ретро-стиле PT Cruiser, Crossfire и Prowler. А в 2005 году возродили Chrysler 300, причем модель оснащали современными V8 Hemi мощностью до 485 л. с.

Chrysler 300C возродили в 2004 году Фото: Chrysler

Кризис 2008 года и разрыв альянса с Daimler серьезно подкосили Chrysler и на этот раз избежать банкротства не удалось. Спасли концерн очередной правительственный кредит и новые партнеры из Fiat, однако линейка марки сократилась всего до трех моделей – седаны Chrysler 200 и 300, а также минивэн Voyager/Pacifica.

Chrysler Pacifica Фото: Stellantis

Впрочем, в 2017 году Chrysler 200 сняли с производства, а в конце 2023-го прекратили выпускать и знаменитый "трехсотый", поэтому свое 100-летие Chrysler встречает всего с одной моделью. Однако вскоре ожидается перезапуск бренда под крылом нового концерна Stellantis, причем все его модели будут электрическими.

К слову, недавно свой юбилей отметили и партнеры Chrysler из Jeep.

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