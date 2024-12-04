Раритетный американский спорткар 60-х за $150 000 простоял 40 лет в гараже (фото)

Изготовлено всего 1617 спортивных Chrysler 300G 1961 года. Модель предлагалась в версиях на 375 и 400 л. с., а ее максимальная скорость достигала 230 км/ч.

В США обнаружили заброшенный кабриолет Chrysler 300 1961 года. Редкое спортивное авто последние 40 лет простояло в гараже в Техасе. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Состояние авто оставляет желать лучшего Фото: Ebay

Автомобиль не брошенный — он имел владельца. Тот рассказал, что этот Chrysler 300G приобрел полвека назад его отец. После 10 лет эксплуатации кабриолет поставили в гараж, где он стоял до нашего времени.

Состояние Chrysler 300G оставляет желать лучшего. Его кузов полностью покрыт ржавчиной, а внутренняя отделка практически полностью сгнила. Естественно, двигатель не заводится.

Под капотом установлен 6,8-литровый V8 Фото: Ebay

Впрочем, недавно авто смогли продать на eBay и новый владелец его отреставрирует. Процесс восстановления будет длительным, но он имеет смысл, ведь Chrysler 300G — очень редкая коллекционная модель. Экземпляры в хорошем состоянии стоят от $150 000.

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Chrysler 300 был флагманской заряженной моделью марки, которая выпускалась с 1955 года очень малыми сериями. К примеру, Chrysler 300G 1961 года собрали всего 1617 и только 337 авто были кабриолетами.

Кабриолет Chrysler 300G является очень редкой коллекционной моделью Фото: Mecum

Chrysler 300G оснащен 6,8-литровым V8, который предлагался в версиях на 375 и 400 л. с. Его максимальная скорость составляет 230 км/ч. Конкретно этот кабриолет получил довольно редкую 3-ступенчатую механическую КПП, ведь большинство Chrysler 300 имели автомат.

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