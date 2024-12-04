Раритетний американський спорткар 60-х за $150 000 простояв 40 років у гаражі (фото)

Виготовлено лише 1617 спортивних Chrysler 300G 1961 року. Модель пропонували у версіях на 375 і 400 к. с., а її максимальна швидкість сягала 230 км/год.

У США виявили занедбаний кабріолет Chrysler 300 1961 року. Рідкісне спортивне авто останні 40 років простояло в гаражі у Техасі. Про це пише сайт Autoevolution.

Стан авто залишає бажати кращого Фото: Ebay

Автомобіль не покинутий – він мав власника. Той розповів, що цей Chrysler 300G придбав півстоліття тому його батько. Після 10 років експлуатації кабріолет поставили в гараж, де він стояв до нашого часу.

Стан Chrysler 300G залишає бажати кращого. Його кузов повністю покритий іржею, а внутрішнє оздоблення практично повністю згнило. Звісно ж, двигун не заводиться.

Під капотом встановлено 6,8-літровий V8 Фото: Ebay

Утім, нещодавно авто змогли продати на eBay і новий власник його відреставрує. Процес відновлення буде тривалим, але він має сенс, адже Chrysler 300G – дуже рідкісна колекційна модель. Екземпляри в гарному стані коштують від $150 000.

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Chrysler 300 був флагманською зарядженою моделлю марки, яку випускали з 1955 року дуже малими серіями. Приміром, Chrysler 300G 1961 року зібрали лише 1617 і тільки 337 авто були кабріолетами.

Кабріолет Chrysler 300G є дуже рідкісною колекційною моделлю Фото: Mecum

Chrysler 300G оснащений 6,8-літровим V8, який пропонували у версіях на 375 та 400 к. с. Його максимальна швидкість становить 230 км/год. Конкретно цей кабріолет отримав доволі рідкісну 3-ступінчасту механічну КПП, адже більшість Chrysler 300 мали автомат.

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