Старше, чем Рим: археологи сделали уникальное открытие под городом в Италии

Археологи нашли более 200 древних гробниц, но они считают, что это может быть только вершиной айсберга.

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Итальянские археологи обнаружили масштабное захоронение, созданное еще до прихода римлян, под альпийским городом Тренто. Возможно, более 200 гробниц были созданы еще до основания города Рим, но пока что ученые относят их к периоду между 900 и 700 годами до н. э. Археологи считают, что наводнение в этом районе помогло хорошо сохранить древний некрополь с множеством погребальных принадлежностей, которые обнаружены внутри гробниц, пишет Popular Mechanics.

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Полностью сохранившиеся гробницы, в комплекте со стелами высотой более 2 метров, используемых в качестве надгробных знаков, почти 3000 лет находились под городом Тренто в Италии.

Если бы не некоторые реставрационные работы в одном из многочисленных исторических зданий города, это захоронение, возможно, никогда бы не обнаружили. Но после того, как группа рабочих сделала первоначальное открытие, археологи приступили к дальнейшим раскопкам древнего некрополя, который датируется периодом между 900 и 700 годами до н. э.

Ученые уже обнаружили более 200 гробниц, некоторые из которых все еще заполнены погребальным инвентарем, и они считают, что это может быть только началом, ведь там может находится еще больше могил.

Это большое захоронение было создано еще во времена до прихода в Альпы римлян, и оно дает новое представление как о погребальных обрядах того времени, так и о коммерческих взаимодействиях между жителями древнего Тренто и их соседями.

По словам археолога Франко Марцатико, альпийские народы не были изолированы от других народов и поддерживали с ними тесные связи, в частности с этрусками.

Ученые считают, что территория современного города Тренто когда-то представляла собой широкое русло реки и меньшую сеть ручьев, переплетающихся друг с другом и разделенных временными песчаными отмелями. Археологи считают, что некрополь был создан в более сухой части древнего города. В какой-то момент наводнение затопило это место и сохранило гробницы, которые теперь находятся примерно на 8 метров ниже нынешнего уровня города.

Планировка захоронения указывает на то, что со временем вокруг основных гробниц образовались сопутствующие гробницы. Внутри них археологи обнаружили пепел и кальцинированные фрагменты костей, которые когда-то находились в скоропортящихся контейнерах, помещенных над погребальными предметами, завернутыми в ткань.

Обнаруженное металлическое оружие и сложные декоративные изделия показывают связь местных жителей с другими народами, живущими южнее.

По словам археологов, железный век был периодом глубоких преобразований с историко-культурной точки зрения по всему Средиземноморью, в том числе и в Альпах. Великие цивилизации этрусков, финикийцев, греков и кельтов процветали. Также одни из самых знаменательных событий этого периода было основание города Рим в 753 году до н. э. Возможно, обнаруженный некрополь был создан еще до основания Рима.

Как уже писал Фокус, археологи обнаружили остатки древнейшей римской базилики Лондона, которой почти 2 000 лет. Археологи раскопали базилику, построенную около 80 года н. э., в древнем центре Лондона. Также неподалеку исследователи обнаружили остатки форума, места для общественных собраний.

Также Фокус писал о том, что животное с самой короткой жизнью среди четвероногих живет только на одном острове. Представители одного из видов хамелеонов живут всего 4 месяца, но намного дольше они существуют в виде эмбрионов.