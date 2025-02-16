Животное с самой короткой жизнью среди четвероногих живет только на одном острове (фото)

Представители одного из видов хамелеонов живут всего 4 месяца, но намного дольше они существуют в виде эмбрионов.

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Хамелеоны вида Furcifer labordi живут только в западной части острова Мадагаскар и имеют самую короткую продолжительность жизни среди четвероногих животных. Они вылупляются, растут, спариваются и умирают всего через 4-5 месяцев. Таким образом хамелеоны справляются с экстремальными условиями окружающей среды, пишет Live Science.

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Хамелеоны вида Furcifer labordi на самом деле проводят больше времени в виде эмбрионов в яйцах, чем в виде взрослых особей. Перед тем, как вылупится из яиц эти хамелеоны проводят в яйцах примерно 8-9 месяцев, находясь под лесной подстилкой. Обладатели рекорда самой короткой жизни среди четвероногих вырастают до 9 см в длину и обитают только в лесах западной части острова Мадагаскар.

После того, как хамелеоны вылупляются из яиц они быстро растут и достигают половой зрелости в возрасте 2 месяцев. Их агрессивный брачный сезон начинается в январе, во время сезона дождей, когда самцы сражаются за возможность размножения, а затем вскоре умирают.

Затем самки направляют всю свою энергию на производство яиц, которые они откладывают в феврале. Каждая самка откладывает до 11 яиц. Через несколько часов после откладывания яиц самки умирают. Это означает, что в течение двух третей года весь вид существует в яйцах, зарытых под землей.

Хамелеоны вида Furcifer labordi на самом деле проводят больше времени в виде эмбрионов в яйцах, чем в виде взрослых особей Фото: Wikipedia

Ученые считают, что такая короткая жизнь хамелеонов является адаптацией к выживанию в суровых сезонных условиях западного Мадагаскара. В регионе четко выражены влажные и сухие сезоны, причем сезон дождей обеспечивает необходимые для выживания ресурсы, такие как еда и вода, в то время как в сухой сезон их становится меньше. Хотя во многих тропических регионах есть влажные и сухие сезоны, на Мадагаскаре условия окружающей среды меняются более резко.

Чтобы адаптироваться к таким условиям, хамелеоны эволюционировали так, чтобы проводить большую часть года в качестве эмбрионов в яйцах. Они появляются во время короткого сезона дождей, чтобы спариться и отложить больше яиц.

Такая стратегия выживания увеличивает шансы хамелеонов найти еду и партнеров за короткий период времени. Эта стратегия также снижает конкуренцию за ресурсы, поскольку большинство взрослых особей умирают до того, как появится следующее поколение.

Как известно, хамелеоны меняют свой цвет, и представители вида Furcifer labordi не являются исключением. Их кожа меняет цвет, расширяя и сжимая специальные клетки, содержащие нанокристаллы, которые изменяют то, как они отражают свет. Изменение цвета происходит не только для маскировки, но и для общения с другими хамелеонами, а также для привлечения партнеров.

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