Самая эпичная битва на Земле: древние мегалодоны рвали друг друга на части в доисторическом океане

Новое исследование предполагает, что самый большой морской хищник всех времен, вероятно, сражался с собратьями, используя свои огромные зубы.

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Океан покрывает огромную площадь поверхности Земли и является домом для невероятного количества видов: некоторые из них процветают и сегодня, другие — неизвестны науке, а третьи — давно вымерли. Мегалодоны относятся к последней группе и считаются самыми большими морскими хищниками всех времен, державшими в страхе океан, пишет IFLScience.

Известно, что древние мегалодоны (Otodus megalodon) достигали невероятных 19,8 метра в длину и бороздили мировой океан, пока не вымерли около 3,6 миллиона лет назад. Из-за успеха голливудского изображения мегалодона, его часто считают похожим на огромную большую белую акулу, но недавнее исследование показало, что древний хищник, вероятно, был менее толстым и имел более вытянутое тело. Ранее ученые также предположили, что мегалодоны, вероятно, были теплокровными, что способствовало вымиранию вида.

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Зубы мегалодона — самые крупные зубы акул, когда-либо найденные геологами. Они имеют зазубренные края, что позволяло хищникам разрывать свою добычу на части. Такой рисунок на зубах оставлял характерные отчетливые отметины на костях добычи, например, китов — это позволило ученым изучить рацион доисторических хищников.

В новом исследовании ученые также обнаружили доказательства тех же отметин на четырех зубах мегалодона, найденных на ископаемых участках в Северной и Южной Каролине. Согласно краткому отчету, на некоторых окаменелых зубах мегалодона есть отметины, которые могли быть оставлены только другими акулами.

Авторы исследования не знают, при каких обстоятельствах отметины одного мегалодона оказались на зубах другого хищника, но предполагают, что это было сделано во время укуса. В своей работе команда выдвинула несколько возможных сценариев нанесения подобных отметин.

Во-первых, зубы могли остаться во рту акулы после того, как их выбили. В этой ситуации выбитые зубы могли быть затем поражены и помечены "закрывающим зубом на месте". Отметим, что некоторые современные виды акул проглатывают свои собственные зубы, однако ученые до сих пор не знают почему. Предполагается, что это может быть преднамеренный способ переработки фосфата кальция, или же это происходит непреднамеренно.

Во-вторых, зубы могли быть помечены тем же животным после того, как оно укусило добычу. Возможно, зубы были выбиты в плоти его пищи, а затем его собственные зубы поцарапались о те, которые он потерял.

Третий возможный сценарий, пожалуй, является наиболее любопытным: ученые полагают, что мегалодоны могли сражаться друг с другом зубами. Авторы исследования предполагают антагонистическое столкновение между двумя мегалодонами, возможно, во время территориального спора, питания или борьба за право спаривания. Не менее вероятными кажутся такие причины, как: акт агрессии, акт каннибализма, активное хищничество или поедание падали.

К слову, большие белые акулы могут участвовать в агрессии челюсть к челюсти, что может быть результатом территориальной агрессии или споров за спаривание. Однако ученые отмечают, что это поведение не слишком хорошо задокументировано, но у ученых есть его кадры.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выясняют, как на самом деле выглядел мегалодон.