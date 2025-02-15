Найепічніша битва на Землі: стародавні мегалодони рвали один одного на частини в доісторичному океані

Нове дослідження припускає, що найбільший морський хижак усіх часів, імовірно, бився з представниками свого виду, використовуючи свої величезні зуби.

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Океан вкриває величезну площу поверхні Землі і є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них процвітають і сьогодні, інші — невідомі науці, а треті — давно вимерли. Мегалодони належать до останньої групи й вважаються найбільшими морськими хижаками всіх часів, які тримали в страху океан, пише IFLScience.

Відомо, що стародавні мегалодони (Otodus megalodon) досягали неймовірних 19,8 метра завдовжки та борознили світовий океан, поки не вимерли близько 3,6 мільйона років тому. Через успіх голлівудського зображення мегалодона, його часто вважають схожим на величезну велику білу акулу, але нещодавнє дослідження показало, що стародавній хижак, імовірно, був менш товстим і мав витягнуте тіло. Раніше вчені також припустили, що мегалодони, ймовірно, були теплокровними, що сприяло вимиранню виду.

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Зуби мегалодона — найбільші зуби акул, коли-небудь знайдені геологами. Вони мають зазубрені краї, що дозволяло хижакам розривати свою здобич на частини. Такий малюнок на зубах залишав характерні виразні відмітини на кістках здобичі, наприклад, китів — це дало змогу вченим вивчити раціон доісторичних хижаків.

У новому дослідженні вчені також виявили докази тих самих відмітин на чотирьох зубах мегалодона, знайдених на викопних ділянках у Північній і Південній Кароліні. Згідно з коротким звітом, на деяких скам'янілих зубах мегалодона є відмітини, які могли бути залишені тільки іншими акулами.

Автори дослідження не знають, за яких обставин відмітини одного мегалодона опинилися на зубах іншого хижака, але припускають, що це було зроблено під час укусу. У своїй роботі команда висунула кілька можливих сценаріїв нанесення подібних відмітин.

По-перше, зуби могли залишитися в роті акули після того, як їх вибили. У цій ситуації вибиті зуби могли бути потім уражені й позначені "зубом, що закриває на місці". Зазначимо, що деякі сучасні види акул проковтують свої власні зуби, проте вчені досі не знають чому. Припускають, що це може бути навмисний спосіб переробки фосфату кальцію, або ж це відбувається ненавмисно.

По-друге, зуби могли бути позначені тією ж твариною після того, як вона вкусила здобич. Можливо, зуби були вибиті в плоті її їжі, а потім її власні зуби подряпалися об ті, які вона втратила.

Третій можливий сценарій, мабуть, є найцікавішим: вчені вважають, що мегалодони могли битися один з одним зубами. Автори дослідження припускають антагоністичне зіткнення між двома мегалодонами, можливо, під час територіальної суперечки, харчування або боротьба за право спарювання. Не менш імовірними видаються такі причини, як: акт агресії, акт канібалізму, активне хижацтво або поїдання мерлятини.

До слова, великі білі акули можуть брати участь в агресії щелепа до щелепи, що може бути результатом територіальної агресії або суперечок за спарювання. Проте вчені зазначають, що ця поведінка не надто добре задокументована, але в науковців є її кадри.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясовують, який насправді вигляд мав мегалодон.