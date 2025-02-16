Тварина з найкоротшим життям серед чотирилапих живе лише на одному острові (фото)

Представники одного з видів хамелеонів живуть лише 4 місяці, але набагато довше вони існують у вигляді ембріонів.

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Хамелеони виду Furcifer labordi живуть тільки в західній частині острова Мадагаскар і мають найкоротшу тривалість життя серед чотириногих тварин. Вони вилуплюються, ростуть, спаровуються і помирають лише через 4-5 місяців. Таким чином хамелеони справляються з екстремальними умовами навколишнього середовища, пише Live Science.

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Хамелеони виду Furcifer labordi насправді проводять більше часу у вигляді ембріонів у яйцях, ніж у вигляді дорослих особин. Перед тим, як вилупиться з яєць, ці хамелеони проводять у яйцях приблизно 8-9 місяців, перебуваючи під лісовою підстилкою. Володарі рекорду найкоротшого життя серед чотирилапих виростають до 9 см завдовжки і мешкають тільки в лісах західної частини острова Мадагаскар.

Після того, як хамелеони вилуплюються з яєць, вони швидко ростуть і досягають статевої зрілості у віці 2 місяців. Їхній агресивний шлюбний сезон починається в січні, під час сезону дощів, коли самці б'ються за можливість розмноження, а потім незабаром помирають.

Потім самки спрямовують усю свою енергію на виробництво яєць, які вони відкладають у лютому. Кожна самка відкладає до 11 яєць. Через кілька годин після відкладання яєць самки помирають. Це означає, що протягом двох третин року весь вид існує в яйцях, заритих під землею.

Хамелеони виду Furcifer labordi насправді проводять більше часу у вигляді ембріонів у яйцях, ніж у вигляді дорослих особин Фото: Wikipedia

Учені вважають, що таке коротке життя хамелеонів є адаптацією до виживання в суворих сезонних умовах західного Мадагаскару. У регіоні чітко виражені вологі та сухі сезони, причому сезон дощів забезпечує необхідні для виживання ресурси, як-от їжа та вода, тоді як у сухий сезон їх стає менше. Хоча в багатьох тропічних регіонах є вологі та сухі сезони, на Мадагаскарі умови довкілля змінюються більш різко.

Щоб адаптуватися до таких умов, хамелеони еволюціонували так, щоб проводити більшу частину року як ембріони в яйцях. Вони з'являються під час короткого сезону дощів, щоб злучитися і відкласти більше яєць.

Така стратегія виживання збільшує шанси хамелеонів знайти їжу та партнерів за короткий період часу. Ця стратегія також знижує конкуренцію за ресурси, оскільки більшість дорослих особин помирають до того, як з'явиться наступне покоління.

Як відомо, хамелеони змінюють свій колір, і представники виду Furcifer labordi не є винятком. Їхня шкіра змінює колір, розширюючи і стискаючи спеціальні клітини, що містять нанокристали, які змінюють те, як вони відбивають світло. Зміна кольору відбувається не тільки для маскування, а й для спілкування з іншими хамелеонами, а також для залучення партнерів.

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