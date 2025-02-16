Чи можуть тварини вивчити "мову" іншого виду: відповідь учених дивує (фото)

Тварини постійно чують спілкування інших видів, і виявляється, що деякі з них використовують це спілкування у своїх цілях.

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З кожним роком учені дізнаються все більше про те, як тварини спілкуються одна з одною. Дослідження показують, що слони вітають один одного, плескаючи вухами і видаючи певні звуки, а кашалоти змінюють свої звуки залежно від контексту розмови. Очевидно, що спілкування у тваринному світі є складним. Але з усіма цими унікальними способами спілкування чи може тварина вивчити "мову" іншого виду? Про це пише Live Science.

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Виявляється, є приклади того, як тварини вчаться розуміти і навіть використовувати вокалізації або сигнали інших видів. Але все ще залишається багато запитань про те, що відбувається в головах цих тварин.

Важливо зазначити, що для людей мова є своєрідною специфічною системою спілкування, але тварини насправді не мають мов, як люди, каже Саймон Таунсенд із Цюрихського університету, Швейцарія. Під час вивчення тварин учені вивчають певні особливості їхнього спілкування, наприклад, певний звук, що має певне значення, тому це не можна вважати мовою в людському розумінні.

Коли справа доходить до сприйняття звуків інших видів, птахи є одними з найбільш вивчених тварин. Дослідження вчених з Університету штату Іллінойс в Урбан-Шампейні, США, показало, що поодинокі птахи можуть розуміти крики інших видів птахів на своєму шляху міграції, що, можливо, допомагає їм залишатися в безпеці і проходити довгий шлях. Дані підтверджують ідею про існування міжвидового спілкування. Але ці дані, як і раніше, не дозволяють точно розшифрувати, що саме "говорять" птахи.

Вивчення мови — це не просто розуміння того, що ви чуєте, а це також уміння говорити нею. У цьому плані, за словами вчених, найкраще досягли успіху птахи дронго (Dicrurus adsimilis), що живуть в Африці.

Вивчення мови — це не просто розуміння того, що ви чуєте, а це також уміння говорити нею. У цьому плані, за словами вчених, найкраще досягли успіху птахи дронго (Dicrurus adsimilis), що живуть в Африці Фото: Live Science

У дронго є звичка слідувати за іншими тваринами в надії вкрасти трохи їхньої їжі. Томас Флауер з Університету Капілано в Канаді вивчав цих птахів, коли вони слідували за зграєю сурікатів. Вчений виявив, що дронго використовують свої власні сигнали тривоги, тобто пронизливий крик, який вказує на наближення хижака, щоб залякати сурикатів і загнати їх у нори. Таким чином птахи можуть забирати залишки їжі сурикатів.

Також дослідження показало, що сурикати з часом починають розуміти, що характерні для дронго сигнали тривоги є хитрим вивертом, а тому перестають кидати свою їжу і ховатися.

Але у дронго було виявлено ще один талант. Виявилося, що ці птахи не тільки розпізнають сигнали тривоги інших тварин, а й вчаться копіювати ці звуки у своїх інтересах. Коли птахи розуміють, що їхній власний сигнал тривоги більше не працює, вони починають імітувати сигнали тривоги інших птахів або навіть копіювати сигнал тривоги сурікатів. Регулярно змінюючи сигнали тривоги різних видів, дронго тримають сурикатів у напрузі та отримують їжу. Дронго також слідують за іншими птахами та імітують їхні сигнали тривоги, щоб вкрасти в них їжу.

За словами Флауера, це показує, що тварини можуть бути відкритими для вивчення "мови" інших видів.

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