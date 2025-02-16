Могут ли животные выучить "язык" другого вида: ответ ученых удивляет (фото)

Животные постоянно слышат общение других видов, и оказывается, что некоторые из них используют это общение в своих целях.

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С каждым годом ученые узнают все больше о том, как животные общаются друг с другом. Исследования показывают, что слоны приветствуют друг друга, хлопая ушами и издавая определенные звуки, а кашалоты изменяют свои звуки в зависимости от контекста разговора. Очевидно, что общение в животном мире является сложным. Но со всеми этими уникальными способами общения может ли животное выучить "язык" другого вида? Об этом пишет Live Science.

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Оказывается, есть примеры того, как животные учатся понимать и даже использовать вокализации или сигналы других видов. Но все еще остается много вопросов о том, что происходит в головах этих животных.

Важно отметить, что для людей язык является своего рода специфической системой общения, но у животных на самом деле нет языков, как у людей, говорит Саймон Таунсенд из Цюрихского университета, Швейцария. При изучении животных ученые изучают определенные особенности их общения, например, определенный звук, имеющий определенное значение, поэтому это нельзя считать языком в человеческом понимании.

Когда дело доходит до восприятия звуков других видов, птицы являются одними из наиболее изученных животных. Исследование ученых из Университета штата Иллинойс в Урбан-Шампейне, США, показало, что одиночные птицы могут понимать крики других видов птиц на своем пути миграции, что, возможно, помогает им оставаться в безопасности и проходить долгий путь. Данные подтверждают идею о существовании межвидового общения. Но эти данные по-прежнему не позволяют точно расшифровать, что именно "говорят" птицы.

Изучение языка – это не просто понимание того, что вы слышите, но это также умение говорить на нем. В этом плане, по словам ученых, лучше всего преуспели птицы дронго (Dicrurus adsimilis), живущие в Африке.

Изучение языка – это не просто понимание того, что вы слышите, но это также умение говорить на нем. В этом плане, по словам ученых, лучше всего преуспели птицы дронго (Dicrurus adsimilis), живущие в Африке Фото: Live Science

У дронго есть привычка следовать за другими животными в надежде украсть немного их еды. Томас Флауэр из Университета Капилано в Канаде изучал этих птиц, когда они следовали за стаей сурикатов. Ученый обнаружил, что дронго используют свои собственные сигналы тревоги, то есть пронзительный крик, который указывает на приближение хищника, чтобы запугать сурикатов и загнать их в норы. Таким образом птицы могут забирать остатки еды сурикатов.

Также исследование показало, что сурикаты со временем начинают понимать, что характерные для дронго сигналы тревоги являются хитрой уловкой, а потому перестают бросать свою еду и прятаться.

Но у дронго был обнаружен еще один талант. Оказалось, что эти птицы не только распознают сигналы тревоги других животных, но и учатся копировать эти звуки в своих интересах. Когда птицы понимают, что их собственный сигнал тревоги больше не работает, они начинают имитировать сигналы тревоги других птиц или даже копировать сигнал тревоги сурикатов. Регулярно меняя сигналы тревоги разных видов, дронго держат сурикатов в напряжении и получают пищу. Дронго также следуют за другими птицами и имитируют их сигналы тревоги, чтобы украсть у них еду.

По словам Флауэра, это показывает, что животные могут быть открытыми для изучения "языка" других видов.

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