Вытягивают губы в трубочку: ученые рассказали, целуются ли на самом деле другие животные

Поцелуи — многогранное и эмоционально насыщенное поведение и ученые рассказали, свойственно ли оно другим животным.

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Поцелуи — важная часть человеческой культуры. Согласно древним клинописным табличкам, найденным в Ираке, люди целовались по крайней мере с 2500 года до нашей эры. Сегодня люди по всему миру целуются в той или иной форме: будь то романтические проявления или дружеское приветствие. Но целуются ли другие животные? Ученые дали ответ, пишет Live Science.

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, необходимо определить, что такое поцелуй — увы, это не так уж просто. От поцелуя с языком до платонического поцелуя в щеку — физическое выражение человеческого поцелуя может быть самым разным.

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По словам автора книги "Наука поцелуя: что нам говорят наши губы" Шерил Киршенбаум, в животном мире существует множество того, что мы могли бы назвать "поцелуями": черепахи, прикасающиеся головами; лоси и суслики, трущиеся носами.

При изучении такого поведения животных ученые стараются не антропоморфизировать и не рассматривать действия животных через призму человеческих мотивов и поведения. По этой причине такие действия часто называют "поцелуеподобным поведением", а не "поцелуями", и они не всегда имеют такой положительный подтекст, как человеческие поцелуи.

Ярким примером являются жирафы, переплетающие свои шеи и касающиеся друг друга мордами и губами. Такое поведение можно было бы интерпретировать как поцелуи, но на самом деле это лишь ритуал доминирования, а вовсе не демонстрация привязанности.

По словам научного сотрудника эволюционной антропологии в Университете Дьюка Ванессы Вудс, приматы — единственные животные, способные "целоваться", вытягивая губы так, как это делают люди. У других видов попросту нет необходимой анатомии. Исследователи также отмечают, что бонобо (Pan paniscus), вероятно, могут быть одними из самых обильных любителей поцелуев. Отметим, что на ряду с шимпанзе, бонобо являются нашими ближайшими ныне живущими родственниками.

Наблюдения показывают, что возглавляемые самками социальные группы бонобо, как правило, решают споры с помощью секса, а вовсе не насилия, как это делают другие приматы. Ученые также обнаружили, что некоторое поведение бонобо часто заканчивается продолжительным поведением, похожим на поцелуи: оно проявляется во время обмена едой и ухаживаний. По словам Вудс, поскольку бонобо склонны ухаживать за собой и делиться едой с близкими, поцелуи можно рассматривать как "барометр отношений" для бонобо.

В 2024 году доцент кафедры психологии в Университете Уорика в Великобритании Адриано Оамейра предположил, что распространенность поведения, похожего на поцелуи, у приматов, вероятно, свидетельствует о том, что оно является "истоками человеческого поцелуя". Тогда исследователи заявили, что человеческий поцелуй на самом деле является эволюционным остатком поведения ухода за собой.

В то же время Вудс не совсем уверена, что это единственная эволюционная причина поцелуев. Ученая считает, что совместное питание также является важным мотиватором для контакта рот-в-рот у бонобо, и поцелуи могли также произойти оттуда.

Таким образом эволюционное происхождение поцелуя все еще остается загадкой, но ясно одно: у других животных может быть поведение, напоминающее поцелуи по форме или функциям, но полный спектр человеческих поцелуев отличает людей от остального животного мира.

Ранее Фокус писал о том, что первом поцелуе в истории человечества: почему за ним скрыты страсть, болезни и культурные табу.