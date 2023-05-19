Первый поцелуй в истории человечества: почему за ним скрыты страсть, болезни и культурные табу

Люди целовались задолго до того, как сформировалось понятие романтической любви, что потенциально приводило к передаче болезней на протяжении всей нашей истории.

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Проливая свет на древнее происхождение этого интимного жеста, группа исследователей подчеркнула, что самый древний зафиксированный случай поцелуя можно проследить еще 4 500 лет назад в Месопотамии. Однако, по всей вероятности, люди прибегали к таким проявлениям приверженности задолго до этого времени, пишет IFLScience.

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"В древнем регионе Месопотамии, относящемся к ранним человеческим цивилизациям, расположенным между реками Евфрат и Тигр на территории современных Ирака и Сирии, люди использовали клинопись на глиняных табличках, — пояснил в официальном заявлении доктор Троэльс Панк Арболл, автор исследования. — Многочисленные глиняные таблички дошли до наших дней, и на них можно найти четкие доказательства того, что поцелуи считались неотъемлемым аспектом романтических отношений в древние времена. Более того, поцелуи были распространены в дружеских и семейных отношениях".

В этих хрониках древней любви, датируемых примерно 2 500 годом до нашей эры, описано множество интригующих происшествий и обычаев. Например, в тексте, написанном примерно 3 800 лет назад, рассказывается о замужней женщине, которую "чуть не сбил с пути поцелуй другого мужчины", а в другом древнем документе описывается, как незамужняя женщина торжественно поклялась воздерживаться от поцелуев и сексуальных отношений с определенным мужчиной.

Авторы статьи рассматривают недавние исследования, согласно которым первый зафиксированный поцелуй произошел в Индии около 3 500 лет назад. Однако последующий анализ выявил генетические изменения в вирусе герпеса полости рта, который распространился по Европе в бронзовом веке, что привело к гипотезе о том, что введение поцелуев иностранными мигрантами могло спровоцировать всплеск простудных заболеваний.

"Тем не менее, значительный массив упущенных доказательств опровергает это представление, поскольку поцелуи в губы были задокументированы в древней Месопотамии и Египте по крайней мере с 2 500 года до н. э.", — пишут авторы. Интересно, что в некоторых из этих текстов также упоминается болезнь, называемая "бу'шану", происходящая от глагола, означающего "вонять", которая проявляется симптомами, схожими с герпесом.

Углубляясь в прошлое, исследователи обращают внимание на исследование, в котором изучалась передача бактерий полости рта между неандертальцами и современными людьми, предполагая, что эти два вида могли заниматься поцелуями более 100 000 лет назад. Подобное поведение наблюдалось и среди других приматов, что указывает на то, что поцелуи могут иметь эволюционные, а не чисто культурные корни.

"На самом деле, исследования бонобо и шимпанзе, ближайших родственников человека, показали, что оба вида участвуют в поцелуях. Это позволяет предположить, что практика поцелуев является врожденным поведением у людей, что может объяснить ее повсеместное распространение в различных культурах", — объясняет доктор Софи Лунд Расмуссен, соавтор исследования.

Подводя итог, исследователи пришли к выводу, что поцелуи, как они связаны с сексуальными, семейными и дружескими связями, были обычным явлением в центральных регионах древнего Ближнего Востока, начиная с конца III тысячелетия до нашей эры. Поэтому поцелуи не следует рассматривать как обычай, возникший исключительно в каком-то одном регионе и впоследствии распространившийся в других местах.

Кроме того, они утверждают, что поскольку поцелуи, по-видимому, практиковались во многих древних культурах на протяжении тысячелетий, маловероятно, что распространение герпеса может быть связано с внезапным всплеском поцелуев.

"Акт поцелуя нельзя считать внезапным биологическим катализатором для передачи специфических патогенов, как это было недавно предложено", — утверждают они.

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