Перший поцілунок в історії людства: чому за ним приховано пристрасть, хвороби та культурні табу

Люди цілувалися задовго до того, як сформувалося поняття романтичного кохання, що потенційно призводило до передачі хвороб протягом усієї нашої історії.

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Проливаючи світло на давнє походження цього інтимного жесту, група дослідників наголосила, що найдавніший зафіксований випадок поцілунку можна простежити ще 4 500 років тому в Месопотамії. Однак, цілком ймовірно, що люди вдавалися до таких проявів прихильності задовго до цього часу, пише IFLScience.

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"У стародавньому регіоні Месопотамії, що належить до ранніх людських цивілізацій, розташованих між річками Євфрат і Тигр на території сучасних Іраку і Сирії, люди використовували клинопис на глиняних табличках, — пояснив доктор Троельс Панк Арболл, автор дослідження. — Численні глиняні таблички, що збереглися протягом століть, є чітким доказом того, що поцілунки вважалися невіддільним аспектом романтичних стосунків у стародавні часи. Ба більше, поцілунки були поширені в дружбі та сімейних зв'язках".

Ці хроніки стародавньої любові, датовані приблизно 2 500 роком до нашої ери, містять безліч гостроцікавих випадків і звичаїв. Наприклад, у тексті приблизно 3800-річної давнини розповідається про заміжню жінку, яку "ледь не збив з дороги поцілунок іншого чоловіка", а в іншому стародавньому документі описується незаміжня жінка, яка урочисто присягається утримуватися від поцілунків і сексуальних стосунків з певним чоловіком.

Автори статті посилаються на нещодавні дослідження, які свідчать, що перший зафіксований поцілунок стався в Індії близько 3 500 років тому. Однак подальший аналіз виявив генетичні зміни у вірусі орального герпесу, який поширився по всій Європі в бронзовому віці, що дозволило припустити, що запровадження поцілунків іноземними мігрантами могло спричинити сплеск спалахів простудних захворювань.

"З усім тим, значна кількість ігнорованих доказів ставить під сумнів цю ідею, оскільки поцілунки в губи були задокументовані в стародавній Месопотамії та Єгипті щонайменше з 2 500 року до н. е.", — пишуть автори дослідження. Цікаво, що в деяких з цих текстів також згадується хвороба під назвою "бушану", що походить від дієслова, яке означає "смердіти", яка проявляється симптомами, схожими на герпес.

Заглиблюючись у минуле, дослідники звертають увагу на дослідження, яке вивчало передачу бактерій ротової порожнини між неандертальцями та сучасними людьми, і припускають, що ці два види могли цілуватися понад 100 000 років тому. Така поведінка спостерігається і серед інших приматів, що вказує на те, що поцілунки можуть мати еволюційні, а не суто культурні корені.

"Насправді, дослідження бонобо і шимпанзе, найближчих родичів людини, показали, що обидва види беруть участь у поцілунках. Це свідчить про те, що практика поцілунків є вродженою поведінкою людини, що може пояснювати її повсюдне поширення в різних культурах", — пояснює докторка Софі Лунд Расмуссен, співавторка дослідження.

Підсумовуючи, дослідники роблять висновок, що поцілунки, що стосуються сексуальних, сімейних і дружніх зв'язків, були звичайним явищем у центральних регіонах стародавнього Близького Сходу, починаючи з кінця 3-го тисячоліття до нашої ери і далі. Тому поцілунки не слід розглядати як звичай, що виник лише в якомусь одному регіоні і згодом поширився деінде.

Крім того, вони стверджують, що оскільки поцілунки практикувалися в багатьох стародавніх культурах протягом тисячоліть, малоймовірно, що поширення герпесу можна пояснити раптовим сплеском поцілунків.

"Акт поцілунку не можна вважати раптовим біологічним каталізатором передачі специфічних патогенів, як це нещодавно запропонували", — стверджують вони.

Раніше Фокус писав про першу жінку-правительку в древній історії: їй довірили владу над усім світом. Як стверджують письмові джерела, одна королева правила 100 років.

А також ми писали про дива, які нам подарувала колиска цивілізації. Висячі сади Вавилону залишаються одним із найстійкіших і найромантизованіших символів Месопотамії і стародавнього світу загалом, а Кодекс Хаммурапі, один з перших правових кодексів у світі, вважається значним досягненням древніх людей. І це ще не всі.