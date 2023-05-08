Перша жінка-правителька в древіній історії: їй довірили владу над усім світом

Історія цариці Кубаби — від богині до королеви — це свідчення сили репутації та поваги в стародавній Месопотамії.

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Історія сповнена сильних жінок, які кидали виклик нормам свого часу. Цариця Кубаба правила Шумером близько 2 500 років до н. е. і, можливо, є першою відомою жінкою-правителькою в стародавній історії, пише Ancient Origins.

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Цариця Кубаба — захоплива постать в історії Месопотамії, яка, як вважають, правила містом-державою Кіш у третьому тисячолітті до нашої ери. Як одна з перших відомих нам жінок-лідерок, її історія є важливим елементом пазла в розумінні ролі жінок у стародавніх суспільствах.

Ім'я Кубаби з'являється у списку, відомому як "Царський список", який є єдиним письмовим свідченням її правління. Список є саме тим, про що свідчить його назва — списком шумерських царів.

У ньому коротко зазначено тривалість правління кожного певного царя та місто, в якому він правив. У цьому списку вона називається "лугаль" або цар, а не "ереш" (цариця-консорт). У цьому вичерпному переліку її ім'я — єдине жіноче.

Клинописні таблички з давнього Шумеру зображують значення пива в економіці та суспільстві стародавньої Месопотамії Фото: Jim Kuhn/ CC BY 2.0

"Потім Марі зазнала поразки, і царська влада перейшла до Кіша.

У Кіші царицею стала Ку-Баба, жінка-шинкарка, яка заклала фундамент Кіша; вона правила 100 років.

Одна королева правила 100 років".

Заковика полягає в тому, що цей список не є найавторитетнішим історичним джерелом. Він часто розмиває межу між історією та легендою.

Прикладом цього є ім'я Енмен-лу-ана, яка нібито правила 43 200 років! Або ж саме правління Кубаби, яке вказує на неймовірні 100 років її перебування на чолі Шумеру! Водночас існує ймовірність того, що інтерпретована концепція часу відрізняється від тієї системи, якої ми дотримуємося сьогодні.

Попри питання щодо точності "Царського списку", Кубаба залишається гостроцікавою постаттю. Її епітет довший, ніж у більшості інших, що свідчить про те, що стародавні книжники вважали її особливо вартою уваги. Поряд з її ім'ям написано: "Жінка-шинкарка, яка зміцнила підвалини Кіша".

Прихід Кубаби до влади в Кіші оповитий таємницею, але існує загальна думка, що вона була корчмарем, що можна інтерпретувати як барменша або пов'язати з проституцією, як це передбачено давніми шумерськими текстами.

Місто Кіш славилося своїм багатством і могутністю, воно відігравало значну роль у розвитку Месопотамської цивілізації. Сходження Кубаби на трон зумовлене не родинними зв'язками чи успадкуванням влади, а радше її власними здібностями та репутацією.

Кажуть, що вона була доброю і справедливою до своїх клієнтів. З часом її репутація зросла, і її стали шанувати як богиню. Це пояснює її королівське походження, оскільки вона не вийшла заміж і не успадкувала владу від батьків.

Існує легенда, що ті правителі, які не визнавали належно бога Мардука, приносячи рибні жертви в храм Есагіля, мали нещасливий кінець Фото: Osama Shukir Muhammed Amin/ CC BY-SA 4.0

Існує легенда, що ті правителі, які не визнавали належно бога Мардука, приносячи рибні жертви в храм Есагіля, мали нещасливий кінець. За переказами, Кубаба нагодувала рибалку, а натомість попросила його принести свій улов до храму Есагіла. Прихильність Мардука у відповідь не стала несподіванкою: "Хай буде так", — сказав бог, і з цим "довірив Кубабі, шинкарці, владу над усім світом".

Деякі джерела припускають, що вона була членом правлячої сім'ї царства Кіш, яке знаходилося на території сучасного Судану. Однак точна особистість цариці Кубаби залишається предметом дискусій серед істориків.

Згідно з історичними свідченнями, вона привела свої армії до перемоги над римлянами в першому столітті нашої ери. Римляни намагалися вторгнутися і завоювати королівство Кіш, але цариця Кубаба та її війська змогли відбити їхні напади.

На додаток до своїх військових досягнень, цариця Кубаба була також могутньою і впливовою фігурою.

Спадщина королеви Кубаби пережила століття, і вона залишається важливим символом африканської сили та стійкості. Її історія слугує нагадуванням про важливу роль, яку жінки відігравали протягом всієї історії, і про внесок, який вони зробили в розвиток і прогрес суспільств.

Раніше Фокус писав про першу жінку, чиє ім'я з'явилося на монеті Каролінгів. Це історична знахідка, оскільки це перший випадок, коли ім'я королеви, та й взагалі будь-якої жінки, окрім Діви Марії, з'являється на такій монеті.

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