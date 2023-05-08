Перша жінка, чиє ім'я з'явилося на монеті Каролінгів: життя і спадщина королеви Фастради

Це історична знахідка, оскільки це перший випадок, коли ім'я королеви, та й взагалі будь-якої жінки, окрім Діви Марії, з'являється на монеті часів Каролінгів.

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Центр Карла Великого в Аахені, Німеччина, придбав чудову монету з ім'ям королеви Фастради. Датування монети точне, оскільки її ввели в обіг у 793 році, а Фастрада померла в серпні 794 року, пише Arkeonews.

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Датування монет періоду Каролінгів часто є питанням здогадок, але точний вік цієї монети можливо визначити тому, що їх ввели в обіг у 793 році. Це свідчення любові Карла Великого до Фастради та влади, яку він був готовий їй делегувати.

Фастрада була третьою дружиною великого короля Каролінгів, яка народилася близько 765 року як дочка східнофранкського графа Рудольфа. У 783 році Карл Великий одружився з нею всього через п'ять місяців після смерті своєї другої дружини Гімільтриди.

Цей шлюб був стратегічним кроком для створення союзу з Рудольфом у війні проти саксів. За 11 років у них народилося дві доньки до смерті Фастради у 794 році.

Історики мають обмежену інформацію про королев Каролінгів через те, що вони нечасто згадуються в історичних працях Фото: Wandalgarius codex, St Gallen Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 731, p. 111

Монета викарбувана між 793 і 794 роками, найімовірніше, в Аахені, і має напис +CARoLVSREXFR на аверсі, що означає "Карл, король франків", і +FASTRADA REGIN[a] на реверсі, що означає "королева Фастрада". На ній також зображено монограму Карла Великого — KAROLVS. Монета є срібним денарієм.

Історики мають обмежену інформацію про королев Каролінгів через те, що вони нечасто згадуються в історичних працях. Однак Фастрада є винятком, з унікально добре задокументованою королівською кар'єрою, за словами історикині Джанет Нельсон. Карл Великий мав справжню прихильність до Фастради, про що свідчать сучасні джерела та ця монета.

Цілком ймовірно, що Карл Великий надихнувся королем Мерсії Оффою, який у 792 році викарбував монету з ім'ям своєї дружини, королеви Синетрифи. Оффа і Карл Великий мали тісні торговельні відносини і навіть планували шлюб між сином Карла і дочкою Оффи. Срібний динарій Фастради використовує той самий синтаксис, що й монета Синефрити, з латинською назвою "REGIN(a)" для Фастради.

Попри схожість між цими мерсійськими та каролінгськими монетами, між ними є три суттєві відмінності. По-перше, карбування монет Синефрити налічує понад п'ятдесят зафіксованих прикладів з різних штампів, тоді як це єдина відома монета Фастради.

По-друге, це дизайн: у Синефрити був переважно портретний тип, у Фастради — звичайна монограма. По-третє, час їх появи: карбування монет Кінетріт припинилося майже в той самий час, що й почалося карбування монет Фастради.

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