Легендарні скарби Лос-Анджелеса. Дослідники розкрили таємниці скринь із золотом

Легенда про золото, закопане в Елізіанському парку (Elysian Park), існує вже понад століття, попри відсутність конкретних фактів. А проте мисливці за скарбами не втрачають надії і продовжують пошуки.

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Лос-Анджелес — не те місто, яке зазвичай спадає на думку, коли хтось думає про заховані скарби. З його розлогим міським ландшафтом і населенням майже 4 мільйони людей важко уявити, що щось цінне може бути заховане в самому серці. Однак, якщо ви поговорите з місцевими жителями, ви можете почути про легенду, яка циркулює протягом десятиліть — легенду про закопане золото під пагорбами і травою Елізіанського парку, пише Grunge.

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Історія розповідає, що в далекому 1846 році, на початку Американо-мексиканської війни, заможні жителі дізналися, що американські війська наближаються до цієї місцевості. Як наслідок, деякі мешканці регіону вдалися до різних стратегій, щоб врятуватися від американського наступу.

Дехто нібито копав тунелі для втечі, а інші ховали сімейні статки, які були занадто важкими, щоб взяти їх з собою. Так, йдеться про скрині із золотими злитками, коштовностями та іншими цінностями на мільйони доларів.

Легенда про скарб Елізіанського парку (Elysian Park) існує вже понад століття, попри відсутність конкретики. Експерт зі скарбів Рой Флеш, який допоміг популяризувати цю історію, припускає, що жителі міста закопали своє майно, щоб захистити його під час війни.

"Це було найкраще, що вони могли зробити, щоб врятувати свої цінності в той час, — каже він. — І це звичний спосіб, тому що не існувало банків. Якщо ви хотіли щось захистити, закопайте це, сховайте".

Історія розповідає, що в далекому 1846 році, на початку Американо-мексиканської війни, заможні жителі дізналися, що американські війська наближаються до цієї місцевості Фото: Wikimedia Commons

Втім, історія про скарб не обійшлася без скептиків. Дехто ставив під сумнів, чи справді в парку закопали таке величезне багатство, тоді як інші припускали, що легенду вигадали для того, щоб підігріти інтерес до цього місця.

Попри сумніви, були й ті, хто намагався знайти скарб. Роберт Флеш приніс металошукач до парку, щоб пошукати золото. Він знайшов кілька незвичайних заглиблень, які могли свідчити про закопаний скарб, але ніхто так і не зміг підтвердити, чи справді скарб там знаходиться.

Звичайно, навіть якщо скарб існує, копати в парковій зоні будь-якими інструментами в Каліфорнії незаконно. Однак мисливцям за скарбами дозволено просіювати верхні кілька сантиметрів піску або ялицевої кори в ігрових зонах, якщо вони не використовують жодних інструментів і не створюють незручностей користувачам дитячих майданчиків.

Попри пов'язані з цим ризики, історія про скарб цього парку продовжує захоплювати уяву місцевих жителів і відвідувачів. Вона нагадує про часи, коли Лос-Анджелес був чимось більшим, ніж запиленою пусткою, і про незмінне прагнення людини віднайти заховані скарби.

Незалежно від того, чи існує скарб насправді, легенда про поховане золото в Елізіанському парку є справжнім доказом сили розповіді та привабливості пригод.

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