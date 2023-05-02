Від сміття до скарбу на мільйон: чоловік знайшов бездоганну копію Декларації незалежності за $4

Захований за старою картиною історичний документ величезного історичного значення виявив щасливий мисливець за дешевою покупкою.

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Мисливці за покупками завжди шукають захований скарб, але в 1991 році один чоловік натрапив на щось справді виняткове. Він відвідав місцевий блошиний ринок і придбав картину за якісь $4. Хоча картина здалася йому "похмурою", його заінтригувала витіювата рамка, і він вирішив її придбати. Однак, коли чоловік повернувся додому і розібрав її, то виявив сюрприз, пише IFLScience.

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Ще дивовижнішим стало те, що ця копія була однією з 25 примірників, надрукованих у 1776 році. З огляду на таку історичну значимість, документ вважався майже безцінним. Колекціонер, не гаючи часу, виставив його на аукціон, і очікував, що за нього можна буде виручити від 800 000 до 1 мільйона доларів.

На загальний подив, торги за документ швидко злетіли до небес і врешті-решт принесли неймовірні 2,2 мільйона доларів від того, хто запропонував найбільшу ціну (еквівалентно майже 5 мільйонам доларів на сьогодні).

Девід Редден, аукціоніст, який спостерігав за продажем, описав копію як "невимовно свіжу", зазначивши, що її оригінальний стан пояснюється тим, що вона збереглася в підкладці рамки. Покупець спочатку відмовився від картини, розчарований як її якістю, так і неякісною рамкою. Однак, коли він розібрав її, то виявив Декларацію незалежності, заховану в ній. Навіть тоді він не надав знахідці особливого значення, вважаючи її друкованим виданням початку 19-го століття.

Справжня цінність документа стала очевидною лише тоді, коли друг чоловіка переконав його звернутися за висновком до експерта. Звернулися до Sotheby's, і в 2000 році Декларація незалежності знову потрапила на аукціон, де її продали за ще приголомшливу суму — 7,4 мільйона доларів. Sotheby's пояснив, що цінність документа тільки зросла, оскільки це була одна з семи копій, які залишилися без підпису і майже не потребували реставрації.

Залишається незрозумілим, чому Декларацію заховали за картиною, але одне можна сказати напевно: те, що її так довго приховували, сприяло її дивовижному збереженню. Хоча історія колекціонера, який натрапив на скарб на блошиному ринку, є дивовижною, важливо пам'ятати, що не всі картини приховують такі цінні таємниці.

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