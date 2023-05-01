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Технології та наука

Вкрали з-під носа королеви Британії. Рідкісну дорогоцінність досі не можуть знайти

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Фото: Getty Images | Історія Тедді Такера та його знахідки Хреста Такера, іспанського скарбу, що затонув у 1594 році біля берегів Бермудських островів, — це дивовижна розповідь

Хрест Такера — це приголомшливий ювелірний виріб, інкрустований справжніми смарагдами та прикрашений маленькими кільцями на ручках, що символізували цвяхи в руках Ісуса під час його розп'яття.

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Історія Тедді Такера та його знахідки Хреста Такера, іспанського скарбу, що затонув у 1594 році біля берегів Бермудських островів, — це дивовижна розповідь, яка починається з самого Тедді. Тедді був експертом-самоучкою в галузі океану та історії, а його життєвий шлях детально описаний в автобіографії "Скарб! Життя дайвера", пише Grunge.

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До Тедді доходили чутки про пару мармурових колон, що стирчали з коралових рифів біля узбережжя Бермудських островів, і він вирішив їх дослідити. Після кількох невдалих спроб він нарешті знайшов місце і почав розкопки. Спочатку чоловік не знайшов нічого, окрім уламків, але врешті-решт відкрив скарб, серед яких були золоті злитки, ґудзики з перлів і золота, а також багато прикрашений Хрест Такера.

Хрест був приголомшливим ювелірним виробом, інкрустований справжніми смарагдами і прикрашений маленькими кільцями на руків'ях, які означали цвяхи в руках Ісуса під час його розп'яття. Однак це не був особливо добре зроблений виріб, і, найімовірніше, походив з Нового Світу, а не виготовлений іспанським ювеліром. З усім тим, він став відомим як "Коштовності корони Бермудських островів", а Тедді привернув до своєї знахідки міжнародну увагу.

Право власності на хрест стало предметом гарячих суперечок, оскільки води біля узбережжя Бермудських островів належали Британській короні. Посол США в Італії Клер Буф Люс запропонувала Тедді $100 000 за хрест, але він відмовився. Люс запропонувала 200 000 доларів, але Тедді все одно відмовився. Зрештою, він продав хрест бермудському уряду за 35 000 фунтів стерлінгів, і його виставили в акваріумі.

На жаль, рішення зберегти хрест призвело до його зникнення. Згідно з вебсайтом Тедді Такера, королева Єлизавета II відвідала Бермудські острови в 1975 році і побачила Хрест Такера в Бермудському морському музеї. Тедді сам привітав королеву в музеї і провів її до кімнати, де виставили хрест.

Однак в якийсь момент оригінальний хрест замінили на підроблений, пофарбований золотою фарбою, що навіть не встигла висохнути. У крадіжці брали участь троє людей, але справжні особи злодіїв так і не розкриті.

Історія Тедді Такера і Хреста Такера — це дивовижна історія, яка читається як щось з голлівудського фільму. Тедді був справжнім шукачем пригод, який провів своє життя у пошуках затонулих скарбів, а знахідка Хреста Такера закріпила його місце в історії. Хоча сам хрест може бути втрачений, спадщина Тедді Такера та його прагнення до пригод продовжує жити.

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