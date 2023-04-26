Відкриття в стилі Індіани Джонса: археологи знайшли руку мумії, що стискає стародавню монету

Знахідка спантеличила вчених дивовижним збереженням м'яких тканин, зокрема, кисті. За допомогою хімічного аналізу вони виявили, що значну роль відіграло забруднення міддю, що робить цей випадок першим зафіксованим випадком муміфікації під впливом міді.

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Коли йдеться про захопливі археологічні відкриття, виявлення муміфікованої руки дитини, що стискає середньовічну монету, — це те, на основі чого знімають фільми про Індіану Джонса. Але у 2005 році команда дослідників натрапила саме на таку знахідку, коли відкрила горщик на занедбаному кладовищі в Ньярлорінці, Угорщина, пише IFLScience.

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Роками пізніше команда, що стояла за відкриттям, описала його як "безпрецедентне в біоархеологічній історії". Останки настільки добре збереглися, що вчені вирішили залучити команду експертів для детальнішого вивчення знахідки.

Їх особливо зацікавила причина збереження м'яких тканин руки, оскільки природна муміфікація є надзвичайно рідкісним явищем, і зазвичай відбувається в більш сухих і холодних умовах, ніж ті, що присутні на кладовищі. Що відрізняло тіло цього дитинча?

Аналіз, проведений командою, показав, що рука та інші частини тіла сильно забруднені міддю. Насправді кількість міді, присутньої в організмі дитини, в 497 разів перевищувала рівень, виявлений в інших муміях.

За допомогою хімічного аналізу команда виявила, що мідна монета, яку дитина тримала в руках, мала антимікробні властивості, які не дали мікробам зруйнувати м'які тканини руки. Це був перший зафіксований випадок муміфікації за допомогою міді.

Команду також спантеличив той факт, що монета була в обігу між 1858 і 1862 роками, тоді як поховання в горщику відбулося щонайменше через 150 років після того, як кладовище покинули. Ця загадка додавала знахідці ще більшої привабливості.

Група дослідників сподівається, що це лише початок серії таких випадків. Вони мають підстави вважати, що були й інші поховання з міддю, розміщеною біля тіл, тож оптимістично налаштовані, що на нас чекає ще більше знахідок.

Тим часом ця муміфікована рука зеленої дитини, що стискає середньовічну монету, залишається дивовижною і неймовірною знахідкою, що нагадує пригоди Індіани Джонса.

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