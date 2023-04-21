Фантастичні звірі та де їх шукати. Вчені розкривають нові подробиці про саркофаги древніх єгиптян

Новітні технології візуалізації використали для "цифрового розкриття" давньоєгипетських мідних саркофагів, які були запечатані понад 1 500 років. На жаль, багато нутрощів не дуже добре збереглися протягом останніх століть, однак кілька цікавинок все ж знайшлося.

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Вчені з Британського музею в Лондоні використовували нейтронну томографію, яка вивчає, як нейтронний промінь проходить крізь об'єкт, щоб дослідити шість саркофагів. Вони виявили чимало знахідок, що зрештою здивували фахівців, пише IFLScience.

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Із шести саркофагів три прикрашені фігурками ящірок і вугрів. Їх знайшли в давньоєгипетському місті Навкратіс, що датується періодом між 500 і 300 роками до нашої ери. Ще один саркофаг з фігуркою ящірки знайдена в стародавньому місті Телль-ель-Єгудіє і датується періодом між 664 і 332 роками до нашої ери.

Останні два саркофаги, прикрашені істотою, яка частково схожа на вугра, частково на кобру з людською головою, датуються періодом між 650 і 250 роками до нашої ери, але їхнє походження залишається загадкою.

Усередині трьох саркофагів дослідники виявили сліди льону, який зазвичай використовували для муміфікації в Стародавньому Єгипті. Крім того, три саркофаги містили сліди свинцю. Дослідники припускають, що свинець, можливо, слугував для розподілу ваги, або, можливо, він вважався "магічним" матеріалом у цій культурі.

Усередині трьох саркофагів дослідники виявили сліди льону, який зазвичай використовували для муміфікації в Стародавньому Єгипті Фото: The Trustees of the British Museum and O’Flynn et al

У трьох саркофагах також виявили кістки. Один із них містив неушкоджений череп тварини, яка, схоже, належала до виду ящірок, ендемічних для Північної Африки. Два інших саркофаги містили подрібнені кістки, які розбилися на осколки, імовірно, теж ящірок, тоді як решта три виявилися порожніми.

Широко відомо, що стародавні єгиптяни були зачаровані муміями тварин. Незліченну кількість видів тварин знайшли в Єгипті, включаючи собак, котів, бабуїнів, левів, коней, кіз, змій, птахів і навіть крокодилів. Дехто вважає, що останки тварин використовували як жертвоприношення богам, а інші стверджують, що їх вважали живими втіленнями самих богів і, можливо, навіть безпосередньо поклонялися їм.

За словами авторів дослідження, останки тварин, які вважаються фізичними втіленнями божеств, вотивними жертвоприношеннями або частиною ритуального дійства, виявлені всередині багатьох релігійних комплексів, здебільшого датованих 1 тисячоліттям до нашої ери.

Останки іноді розміщували всередині статуй тварин або в ящиках із зображенням тварини зверху. В єгиптологічній літературі такі ящики взаємозамінно називають "саркофагами тварин" або "вотивними ящиками", хоча не завжди зрозуміло, чи вони систематично містили кістки тварини, чи були вотивними за своєю природою, а не виконували якусь ритуальну функцію.

Раніше Фокус розповідав, що чимало дітей в Стародавньому Єгипті не прожили й року. Мумії давньоєгипетських дітей показують високий рівень анемії.