Фантастические звери и где их искать. Ученые раскрывают новые подробности о саркофагах древних египтян

Новейшие технологии визуализации использовали для "цифрового раскрытия" древнеегипетских медных саркофагов, запечатанных более 1 500 лет. К сожалению, многие внутренности не очень хорошо сохранились на протяжении последних столетий, однако несколько открытий все же нашлось.

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Ученые из Британского музея в Лондоне использовали нейтронную томографию, которая изучает, как нейтронный луч проходит через объект, чтобы исследовать шесть саркофагов. Они обнаружили немало находок, которые удивили специалистов, пишет IFLScience.

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Из шести саркофагов три были увенчаны фигурками ящериц и угрей и были обнаружены в древнеегипетском городе Навкратис, датируемом 500-300 годами до нашей эры. Еще один саркофаг с фигуркой ящерицы был обнаружен в древнем городе Телль-эль-Йехудия и датируется 664-332 годами до нашей эры.

Последние два саркофага, украшенные существом, которое частично является угрем, частично коброй с человеческой головой, были датированы 650-250 годами до нашей эры, но их происхождение остается загадкой.

Внутри трех саркофагов были обнаружены следы льна, обычно используемого при мумификации в Древнем Египте. Кроме того, в трех саркофагах были обнаружены следы свинца. Исследователи предполагают, что свинец мог использоваться для распределения веса, или, возможно, он считался "магическим" материалом в этой культуре.

Внутри трех саркофагов были обнаружены следы льна, обычно используемого при мумификации в Древнем Египте Фото: The Trustees of the British Museum and O’Flynn et al

В трех саркофагах были найдены кости. В одном из них находился неповрежденный череп животного, которое, по-видимому, принадлежало к виду настенных ящериц (Mesalina), эндемичных для Северной Африки. Два других саркофага содержали измельченные кости, распавшиеся на черепки, которые, предположительно, тоже принадлежали ящерицам, а остальные три оказались пустыми.

Широко известно, что древние египтяне были очарованы мумиями животных. В Египте было обнаружено бесчисленное множество видов животных, включая собак, кошек, бабуинов, львов, лошадей, коз, змей, птиц и даже крокодилов. Одни считают, что останки животных использовались в качестве подношений богам, другие утверждают, что их считали живыми воплощениями самих богов и, возможно, даже непосредственно поклонялись им.

По словам авторов исследования, останки животных, которые считаются физическими воплощениями божеств, вотивными подношениями или частью ритуального представления, были обнаружены внутри многих религиозных комплексов, в основном датируемых I тысячелетием до нашей эры.

Останки иногда помещали в статуи животных или в ящики с изображением животного на крышке. В египтологической литературе такие ящики попеременно называют "саркофагами для животных" или "вотивными ящиками", хотя не всегда ясно, содержали ли они систематически останки животных, или же они были вотивными по своей природе, а не выполняли какую-то ритуальную функцию.

Ранее Фокус рассказывал, что многие дети в Древнем Египте не прожили ни года. Мумии древнеегипетских детей показывают высокий уровень анемии.