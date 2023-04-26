Открытие в стиле Индианы Джонса: археологи нашли руку мумии, сжимающую древнюю монету

Находка озадачила ученых удивительным сохранением мягких тканей, в частности кисти. Посредством химического анализа они обнаружили, что значительную роль сыграло загрязнение медью, что делает этот случай первым зафиксированным случаем мумификации под влиянием меди.

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Когда речь идет об увлекательных археологических открытиях, обнаружении мумифицированной руки ребенка, сжимающего средневековую монету, — это то, на основе чего снимают фильмы об Индиане Джонсе. Но в 2005 году команда исследователей наткнулась именно на такую находку, когда открыла горшок на заброшенном кладбище в Ньярлоринке, Венгрия, пишет IFLScience.

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Спустя годы команда, стоявшая за находкой, назвала ее "беспрецедентной в биоархеологической летописи". Останки настолько хорошо сохранились, что ученые решили привлечь команду многопрофильных экспертов для более детального изучения находки.

Их особенно заинтересовала причина сохранения мягких тканей руки, поскольку естественная мумификация встречается крайне редко и обычно происходит в более сухих и холодных условиях, чем на кладбище. Чем же отличалось тело этого младенца?

Анализ, проведенный командой, показал, что рука и другие части тела были сильно загрязнены медью. Количество меди в теле младенца было в 497 раз выше, чем в других мумиях. Проведя химический анализ, команда обнаружила, что медная монета, которую держал младенец, обладала противомикробными свойствами, что не позволили микробам разрушить мягкие ткани руки. Это был первый зарегистрированный случай мумификации, вызванной медью.

Команда также была озадачена тем фактом, что монета находилась в обращении между 1858 и 1862 годами, в то время как захоронение в горшке произошло по меньшей мере через 150 лет после того, как кладбище было заброшено. Это была загадка, которая добавила привлекательности находке.

Группа, ответственная за находку, надеется, что это только начало серии подобных случаев. У них есть основания полагать, что и другие захоронения происходили с медью, помещенной рядом с телами, поэтому они с оптимизмом ожидают новых подобных открытий.

А пока мумифицированная рука зеленого младенца, сжимающая средневековую монету, остается увлекательной и захватывающей находкой, напоминающей о приключениях Индианы Джонса.

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