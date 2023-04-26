Жертва ритуала: в Перу археологи обнаружили тысячелетнюю мумию подростка

Команда исследователей в Лиме обнаружила мумию, которой более 1 000 лет, завернутую в погребальные ткани вместе с множеством керамических предметов и других артефактов.

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Потрясающее открытие, всколыхнувшее археологический мир, — на окраине Лимы, шумной столице Перу, найдена мумия старше 1 000 лет. Мумифицированные останки подростка были завернуты в погребальные ткани вместе с множеством артефактов, среди которых керамические предметы, куски кожи, веревки и волосы, пишет Arkeonews.

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Эта невероятная находка была сделана на археологическом участке Кахамаркилья, где поблизости были обнаружены останки еще примерно 20 человек, что заставило исследователей предположить, что они могли быть жертвами ритуального жертвоприношения.

По словам археолога Йомиры Хуаман, возглавляющей исследовательский проект, связанный с престижным Национальным университетом Майор-де-Сан-Маркос, мумия, которая, предположительно, жила между 1 100 и 1 200 годами назад, могла принадлежать к культурам Лима или Ичма.

Хуаман описала состояние подростка как "в хорошей сохранности", что примечательно, учитывая количество времени, прошедшего с момента его смерти. Мумия была найдена примерно в 220 ярдах от места, где в прошлом году была обнаружена первая мумия из Кахамаркильи, что еще больше подчеркивает важность этого района как археологического объекта.

Она объяснила, что благодаря анализу керамики исследователи смогли определить, что этот район был в основном занят прибрежным присутствием поздней культуры Лима, с сильным влиянием культуры Ичма. Кроме того, способ захоронения подростка отличался от других мумий, найденных в регионе, поскольку большинство из них были обнаружены в простых гробницах или погребальных камерах, а эта, похоже, хранилась в контейнере.

Помимо этого невероятного открытия, археологи также обнаружили руины четырех храмов в форме пирамид и стены, которые были выложены почти как лабиринт. Перу давно известно своими доиспанскими культурами, которые процветали в течение столетий до прихода к власти империи инков, особенно на центральном побережье страны и в Андах.

Цивилизация Лимы была особенно известна своими керамическими изделиями, которые включали сложные узоры и орнаменты, отражающие близлежащую культуру Моче. Это последнее открытие только углубило наше понимание этих невероятных древних цивилизаций и тайн, которые все еще окружают их.

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