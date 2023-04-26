Жертва ритуалу: в Перу археологи виявили тисячолітню мумію підлітка

Команда дослідників у Лімі виявила мумію, якій понад 1 000 років, загорнуту в похоронні тканини, разом із безліччю керамічних предметів та інших артефактів.

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Приголомшливе відкриття, яке сколихнуло археологічний світ, — на околиці Ліми, галасливої столиці Перу, знайдено мумію віком понад 1 000 років. Муміфіковані останки підлітка виявили загорнутими в похоронні тканини разом з безліччю артефактів, серед яких керамічні предмети, шматки шкіри, мотузки та волосся, пише Arkeonews.

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Мумію виявили на археологічній ділянці Кахамаркілья, де неподалік знайшли останки приблизно 20 інших осіб. Зі свого боку це наштовхнуло дослідників на припущення, що вони могли стати жертвами ритуального жертвоприношення.

За словами археологині Йоміри Хуаман, яка очолює дослідницький проєкт, пов'язаний з Національним університетом Сан-Маркос, мумія, яка, як вважають, жила між 1100 і 1200 роками тому, могла належати або до культури Ліми, або до культури Ічми.

Хуаман описала стан підлітка як "добре збережений", що є дивовижним з огляду на те, скільки часу минуло з моменту смерті. Мумію виявили приблизно за 220 метрів від місця, де минулого року знайшли першу мумію Кахамаркільї, що ще раз наголошує на важливості цієї місцевості як археологічної пам'ятки.

Дослідниця пояснила, що завдяки аналізу кераміки дослідники змогли визначити, що ця територія була переважно зайнята прибережними поселеннями пізньої культури Ліми, з сильним впливом культури Ічма. Крім того, спосіб поховання підлітка відрізнявся від інших мумій, знайдених у цьому регіоні, оскільки більшість із них знаходилася в простих могилах або похоронних камерах, в той час як ця мумія, схоже, зберігалася.

Окрім цього неймовірного відкриття, археологи також виявили руїни чотирьох храмів у формі піраміди та стіни, викладені майже як лабіринт. Перу здавна відома своїми доіспанськими культурами, які процвітали протягом століть до приходу до влади імперії інків, особливо вздовж центрального узбережжя країни та в Андах.

Цивілізація Ліми була особливо відома своїми керамічними виробами, які включали складні візерунки та орнаменти, що відображали сусідню культуру моче. Це останнє відкриття лише поглибило наше розуміння цих неймовірних стародавніх цивілізацій і таємниць, які досі їх оточують.

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