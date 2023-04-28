Останній писк моди вікінгів. Археологи виявили незвичайну дорогоцінну прикрасу

Коли об'єкти розкопують і перевозять до консерваційних лабораторій для ретельнішого вивчення, вони часто нагадують лише грудки бруду з невідомим предметом, похованим всередині. Але часто там ховається безцінний скарб.

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Маргрет Фелтер не мала жодних сумнівів у тому, що вона щойно зробила рентгенівський знімок унікальних вишуканих ювелірних прикрас, знайдених під час розкопок проєкту "Intercity Sørli-Åkersvika" у місті Станґе, Східна Норвегія. Коли вона почала обережно видаляти бруд з артефакту, Фелтер поділилася, що це одна з найприємніших частин роботи археолога-консерватора, особливо коли об'єкт настільки "казковий", як цей, пише ScienceNorway.no.

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Центральним мотивом брошки з Урнеса, названої на честь стилю різьблення по дереву в церкві Урнеса, є фігура тварини з чотирма ногами, тонкою шиєю і схиленою головою, оточена петлями у вигляді вісімки. Деякі дослідники вважають, що це лев в оточенні змієподібних істот, кінь або дракон, оскільки пізніші стилі зображують тварин із крилами.

Знайдена прикраса перед очищенням Фото: Museum of Cultural History, University of Oslo

Брошки Урнес масово виготовляли з одного джерела — глиняної форми, а деякі з них позолочені, як ця знайдена під час розкопок в середині Норвегії в 1970-х роках. Хоча археологи не можуть підтвердити, чи носили ці брошки чоловіки, чи жінки, вони знають, що їх часто використовували обидві статі в епоху вікінгів як прикраси і для того, щоб утримувати одяг і плащі на місці.

Північний портал костелу Урнеса демонструє класичний стиль Урнеса зі звіром Фото: Jessica L. McGraw

Ця конкретна брошка Урнес знайдена у верхньому шарі ґрунту. Це наштовхнуло археологів на припущення, що хтось міг її загубити. Оскільки поблизу не знайшли інших таких предметів, важко багато чого визначити про особу, яка її носила. Однак, археологам вдалося виявити сліди поселень, що датуються 4 000 роками, під верхнім шаром ґрунту на двох фермерських садибах у Штанге.

Ця конкретна брошка Урнес знайдена у верхньому шарі ґрунту. Це наштовхнуло археологів на припущення, що хтось міг її загубити Фото: Margrethe Felter, Museum of Cultural History, CC BY-SA 4.0

Така брошка — чудовий приклад стилю Урнес, який не часто зустрічається в колекції музею. Макгроу припускає, що на сьогодні в Норвегії знайдено понад 100 брошок, і ця кількість продовжує зростати завдяки посиленим зусиллям металошукачів. Однак багато знайдених прикрас є лише фрагментами, що робить цей майже неушкоджений екземпляр ще особливішим.

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