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Технологии и наука

Последний писк моды викингов. Археологи обнаружили необычное драгоценное украшение

археологический консерватор, брошь Урнес, эпоха викингов, погребальные практики, переходный период, глиняная форма, поселение, Дания, археология, находка
Фото: Margrethe Felter, Museum of Cultural History, CC BY-SA 4.0 | У Маргрета Фелтера не было никаких сомнений в том, что она только что сделала рентгеновский снимок уникальных изысканных ювелирных украшений

Когда объекты раскапывают и перевозят в консервационные лаборатории для более тщательного изучения, они часто напоминают только комы грязи с неизвестным предметом, погребенным внутри. Но часто там скрывается бесценное сокровище.

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Маргрет Фелтер не сомневалась в том, что она только что сделала рентгеновский снимок уникальных изысканных ювелирных украшений, найденных во время раскопок проекта "Intercity Sørli-Åkersvika" в городе Станге, Восточная Норвегия. Когда она начала осторожно удалять грязь из артефакта, Фелтер поделилась, что это одна из самых приятных частей работы археолога-консерватора, особенно когда объект столь "сказочный", как этот, пишет ScienceNorway.no.

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Названная в честь стиля резьбы по дереву в церкви Урнес, центральный мотив броши "Урнес" — фигура животного с четырьмя ногами, тонкой шеей и склоненной головой, окруженная восьмеркой петель. Некоторые исследователи считают, что это животное — лев, окруженный змееподобными существами, лошадь или дракон, поскольку в более поздних стилях изображались животные с крыльями.

археологический консерватор, брошь Урнес, эпоха викингов, погребальные практики, переходный период, глиняная форма, поселение, Дания, археология, находка Fullscreen
Найденное украшение перед очищением
Фото: Museum of Cultural History, University of Oslo

Все броши Урнеса были массово изготовлены из одного и того же источника — глиняной формы, а некоторые были позолочены, как было обнаружено при раскопках в средней части Норвегии в 1970-х годах. Хотя археологи не могут подтвердить, носили ли эти броши мужчины или женщины, они знают, что броши широко использовались представителями обоих полов в эпоху викингов для украшения и для того, чтобы удерживать одежду и плащи на месте.

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Северный портал костела Урнесса демонстрирует классический стиль Урнеса со зверем
Фото: Jessica L. McGraw

Эта конкретная брошь из Урнеса была обнаружена в верхнем слое почвы, что заставило археологов предположить, что кто-то мог ее потерять. Поскольку поблизости не было найдено других подобных предметов, трудно многое сказать о человеке, который ее носил. Однако археологам удалось обнаружить следы поселений, возникших 4 000 лет назад, под слоем почвы на двух фермах в Штанге.

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Эта конкретная брошь из Урнеса была обнаружена в верхнем слое почвы, что заставило археологов предположить, что кто-то мог ее потерять
Фото: Margrethe Felter, Museum of Cultural History, CC BY-SA 4.0

Брошь представляет собой прекрасный пример броши того типа, который нечасто встречается в коллекции музея. Макгроу предполагает, что в Норвегии уже найдено более 100 брошей Урнеса, и это число продолжает расти благодаря активизации работы металлоискателей. Однако многие из найденных артефактов являются лишь фрагментами, что делает этот почти неповрежденный экземпляр еще более особенным.

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