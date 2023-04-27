Вся правда про сонячний камінь: як вікінгам вдалося перепливати бурхливі моря й океани

Подорожі вікінгів часто проходили через приполярні регіони, оповиті туманом, дощами та хмарним небом, яке затуляло сонце і зорі. Чи міг особливий кристал допомогти мореплавця знайти шлях через океан?

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Ви коли-небудь замислювалися над великою таємницею, як вікінгам вдавалося долати підступні води, щоб дістатися Америки більш ніж за тисячоліття до появи систем GPS? В останні роки з'явилася популярна теорія, що вони могли використовувати спеціальний кристал, щоб орієнтуватися на місцевості, пише IFLScience.

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Якщо ви коли-небудь дивилися популярний серіал "Вікінги" на каналі History Channel, ви, безсумнівно, пам'ятаєте сцену, в якій Рагнар Лодброк відкриває своєму братові секретний метод навігації в хмарних умовах. Він виготовляє напівпрозорий кристал, відомий як ісландський шпат, який потім використовує для посилення сонячних променів. Ця сцена породила ідею, яку довгий час обговорювали історики та науковці, а зараз стала загальноприйнятою — вікінги використовували ісландський шпат для орієнтації своїх кораблів.

Ісландський шпат, також відомий як сонячний камінь, є різновидом прозорого кальциту, який можна знайти в певних частинах Скандинавії та Ісландії. Цей кристал має унікальну властивість, відому як подвійне заломлення, що змушує його розщеплювати поляризоване світло на два промені з різними швидкостями та показниками заломлення. Це призводить до подвійного зображення того, на що дивишся крізь кристал.

Сьогодні ісландський шпат та подібні до нього кристали використовують у прецизійних оптичних приладах та рідкокристалічних екранах. Ісландський шпат також був життєво важливим мінералом під час Другої світової війни, де його використовували в прицілах артилеристів і бомбардувальників.

Згідно з теорією, мореплавці, такі як вікінги, могли використовувати кристали як природні фільтри Polaroid для навігації. Коли світло проходить крізь атмосферу, воно поляризується і розсіюється. Якщо тримати кристал, подібний до ісландського лонжерона, спрямованим до неба і обертати його, світло, що проходить крізь кристал, то яскравішає, то тьмянішає відповідно до поляризованого світла в атмосфері, яке зосереджене на Сонці.

Подвійне заломлення кристала є найінтенсивнішим, коли він точно вирівняний, вказуючи, де знаходиться Сонце навіть у хмарних умовах. Якщо два показники зняти в різних точках неба, навігатор може визначити напрямок на Сонце і використати його для обчислення географічної півночі.

Цей метод навігації дуже цікавий, і вважається, що він згадується в давніх скандинавських сагах, які описують містичні "сонячні камені". Згідно з легендами їх використовували для визначення місцезнаходження Сонця і прокладання курсу корабля.

Лише наприкінці 1960-х років данський археолог Торкільд Рамскоу встановив зв'язок з ісландським лонжероном. Але чи маємо ми переконливі докази того, що вікінги дійсно використовували цей метод, і чи працює він взагалі?

Відповідь дослідників сьогодні — в кращому випадку гучне "можливо". Перша перешкода полягає в тому, що на сьогодні жодного сонячного каменю не знайдено на кораблі вікінгів або в місці поховання.

У 2013 році французькі дослідники з Університету Ренна стверджували, що виявили шматок ісландського лонжерона на британському кораблі, який затонув у Ла-Манші в 1592 році. Хоча команда дослідників протестувала його і припустила, що він міг використовуватися як запасний засіб навігації в поєднанні з неточними компасами, немає жодних доказів, які б підтверджували цю теорію. Крім того, це відкриття стосується корабельної аварії, яка сталася через століття після того, як вікінги, як вважається, використовували цю техніку.

Інший виклик полягає у визначенні того, чи є цей метод навігації надійним. У 2016 році група вчених спробувала перевірити цю гіпотезу. Вони відтворили умови, в яких могли перебувати вікінги під час своїх подорожей, і дослідили три типи кристалів — кальцит, кордієрит і турмалін.

Вони виявили, що всі три кристали добре працювали в ясному небі, а в дещо хмарних умовах кордієрит і турмалін перевершували кальцит, але в умовах дуже низької поляризації кальцит був найефективнішим.

Однак у надмірно хмарних і туманних умовах всі три кристали були неефективними. Це показує, що теорія про те, що вікінги використовували сонячне каміння для навігації, може бути не зовсім точною.

Хоча цілком можливо, що вікінги використовували сонячне каміння для навігації, немає конкретних доказів, які б підтверджували це твердження. Ні на кораблях вікінгів, ні на місцях поховань не знайдено жодного сонячного каміння.

Крім того, надійність цього методу навігації викликає сумніви. Цілком можливо, що якщо метод не працює в хмарних умовах з використанням недосконалих кристалів, які могли бути у вікінгів, то теорія, ймовірно, є хибною. В ясні дні відкалібровані сонячні годинники були б простішим і надійнішим засобом навігації.

Отже, ідея про те, що вікінги використовували сонячне каміння для навігації, залишається непереконливою. Хоча це гостроцікаве і романтичне уявлення, необхідні подальші дослідження, щоб визначити точність цієї теорії.

Однак, як і у випадку з багатьма аспектами історії вікінгів, ми все ще багато чого не знаємо, і є велика ймовірність того, що все, що ми думали, що знаємо про вікінгів, є хибним.

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