Похорон королів. У Норвегії знайшли корабель вікінгів у кургані, який вважався порожнім (фото)

Нові відомості про перших королів вікінгів у Норвегії з'явилися завдяки виявленню поховального корабля за допомогою георадарної технології.

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Неймовірне відкриття нещодавно зробила команда археологів у Норвегії, виявивши 20-метровий корабель вікінгів, захований під курганом, який раніше вважали порожнім. Георадарна технологія, використана для виявлення корабля, дозволила по-новому поглянути на перших королів вікінгів, пише Arkeonews.

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Цікаво, що курган, про який йдеться, досліджував понад століття тому відомий археолог Хаакон Шетеліг, який виявив лише 15 дерев'яних лопат і кілька наконечників стріл. Шетеліг дуже розчарувався через відсутність корабля вікінгів під час розкопок кургану Салхушауген в Кармеї, Західна Норвегія. Однак використання георадара в червні 2022 року показало, що Шетеліг просто копав недостатньо глибоко.

Керівник проєкту Хокон Реєрсен (Håkon Reiersen) впевнено заявляє, що результати георадара чітко показують форму 20-метрового корабля, розташованого в центрі кургану, де мав би бути поховальний корабель. Корабель досить широкий і нагадує Усеберзький корабель, яке має довжину трохи більш як 22 метри і ширину трохи більш як 5 метрів.

Корабель досить широкий і нагадує Усеберзький корабель, яке має довжину трохи більш як 22 метри і ширину трохи більш як 5 метрів Фото: Eva Gjerde (c) Museum of Archaeology, University of Stavanger

Відкриття також пов'язане з кораблем Сторхауг, виявленим на Кармеї у 1886 році, знахідки з розкопок якого вказують на круглу кам'яну плиту, яку, можливо, використовували для жертвоприношень. Таку ж плиту виявили в кургані Сторхауг, що пов'язує її з кораблем за часом.

Ця остання знахідка збільшує загальну кількість кораблів вікінгів у Кармеї, історичному центрі сили на південно-західному узбережжі Норвегії, що існує вже понад 3 000 років, до трьох. Хоча публікації ще попереду, археологи мають намір провести перевірочні розкопки для подальшого вивчення умов і, можливо, отримання точнішого датування корабля.

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