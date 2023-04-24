Розкопане минуле вікінгів: у Данії виявили викрадений древніми мореплавцями скарб короля

Експерти місцевого історичного музею досліджують скарб із майже 300 монет і срібних прикрас часів вікінгів, знайдений на кукурудзяному полі.

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Азарт від знахідки захованого скарбу важко порівняти з чимось іншим, а коли на нього натрапляєш несподівано, хвилювання стає ще сильнішим. Саме так сталося з нещодавньою знахідкою в Данії, де молода дівчина за допомогою металошукача знайшла скарб з майже 300 монет вікінгів на кукурудзяному полі минулої осені, пише IFLScience.

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Експерти місцевого Історичного музею Північної Ютландії, де зараз проводяться дослідження, зазначили, що деякі з виявлених предметів викликають особливий інтерес. Це дві вигадливо заплетені прикрашені кульки на невеликому шматочку відрізаного срібного стрижня, обидві, очевидно, є частиною однієї і тієї ж незвично великої срібної шпильки для каблучки.

Монети мають хрест на одному боці, якого не було до середини 960-х років, завдяки відомому наверненню короля Гаральда до християнства в середині життя Фото: Nordjyske Museer

Цю шпильку, ймовірно, відібрали у єпископа або короля, можливо, під час набігу, або ж у високопоставленої особи в Ірландії, за 2222 з гаком км від місця, де виявили скарб.

Цікаво, що для вікінгів, які першими пограбували скарб, важливими були не художні достоїнства прикрас чи влада, яка карбувала валюту. Насправді багато монет мають не данське, а німецьке чи арабське походження. Ймовірніше, йшлося про вагу срібла, яку вони могли з них витягти.

Скарбу понад 1 000 років, а данські монети датуються 970-980-ми роками н. е., пізнім періодом правління Гаральда I Синьозубого. Монети мають хрест на одному боці, якого не було до середини 960-х років, завдяки відомому наверненню короля Гаральда до християнства в середині життя.

Скарбу понад 1 000 років, а данські монети датуються 970-980-ми роками н. е., пізнім періодом правління Гаральда I Синьозубого Фото: Nordjyske Museer

Місце знахідки дає верхню межу можливих дат, оскільки срібло виявили поблизу фортеці вікінгів Фіркат, яку використовували лише протягом короткого часу близько 980 року. Дослідники вважають, що замок покинутий через боротьбу за трон між поколіннями, що може пояснити, чому залишили таку багату колекцію.

Цілком ймовірно, що замок не залишили добровільно, а місцевий магнат Брамслев вирішив сховати свої цінності якомога далі від чужих очей під час будь-яких заворушень. Століття землеробства, що настали після потрясінь, рознесли скарби срібних виробів по більшій території, тому експертам важко сказати напевно, з якого саме скарбу походить кожна окрема річ.

Шматочок срібної каблучки, знайдений на місці розкопок. Кожен шматочок важив близько 70 г Фото: Nordjyske Museer

Але це також дає можливість для подальшого дослідження того, де і чому ці предмети були поховані насамперед.

"Ці два срібні скарби самі по собі є фантастичною історією, — сказав Торбен Трір Крістіансен, археолог і музейний інспектор Музею. — Але знайти їх покинутими в поселенні всього за вісім кілометрів від фортеці вікінгів Фіркат Гаральда I Синьозубого — це неймовірно".

Раніше ми писали про ще одні виявлені скарби вікінгів. У Норвегії знайшли унікальні артефакти, які використовували як платіжну систему.

А також Фокус розбирався, чому древні мореплавці назавжди покинули свій дім. Вчені все ще шукають відповідь, чому вікінги залишили Гренландію.