Раскопанное прошлое викингов: в Дании обнаружили похищенное древними мореплавателями сокровище короля

Эксперты местного исторического музея исследуют клад из почти 300 монет и серебряных украшений времен викингов, найденный на кукурузном поле.

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Азарт от находки спрятанного клада трудно сравнить с чем-то другим, а когда на него наталкиваешься неожиданно, волнение становится еще сильнее. Именно так произошло с недавней находкой в Дании, где молодая девушка с помощью металлоискателя нашла клад из почти 300 монет викингов на кукурузном поле прошлой осенью, пишет IFLScience.

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Эксперты местного Исторического музея Северной Ютландии, где проводится экспертиза предметов, отметили, что два из найденных изделий особенно интересны. Это два искусно оплетенных украшенных шарика на небольшом кусочке граненого серебряного стержня, оба явно являются частью одной и той же необычно большой серебряной булавки с кольцом.

На монетах изображен крест на одной стороне, которого не было до середины 960-х годов, благодаря знаменитому обращению короля Харальда в христианство в середине жизни Фото: Nordjyske Museer

Эта булавка, скорее всего, была снята с епископа или короля, возможно, во время рейдерской экспедиции, а возможно, и с высокопоставленного лица в Ирландии, находящейся на расстоянии более 2222 км от места, где были найдены сокровища.

Интересно, что для викингов, которые первоначально разграбили сокровища, были важны не художественные достоинства изделия и не авторитет чеканщика. На самом деле, многие монеты имеют не датское, а немецкое или арабское происхождение. Скорее, все дело было в весе серебра, которое они могли извлечь из них.

Кладу более 1000 лет, причем датские монеты датируются 970-ми или 980-ми годами нашей эры, поздним периодом правления Харальда I Синезубого. На монетах изображен крест на одной стороне, которого не было до середины 960-х годов, благодаря знаменитому обращению короля Харальда в христианство в середине жизни.

Кладу более 1000 лет, причем датские монеты датируются 970-ми или 980-ми годами нашей эры, поздним периодом правления Харальда I Синезубого Фото: Nordjyske Museer

Место находки указывает на верхний предел возможных дат, поскольку серебро было найдено рядом с крепостью викингов Фюркат, которая использовалась лишь в течение короткого времени около 980 года. Исследователи считают, что замок был заброшен из-за борьбы за престол между поколениями, что может объяснить, почему была оставлена такая роскошная коллекция.

Возможно, что замок не был сдан добровольно, и местный магнат из Брамслева решил спрятать свои ценности подальше от посторонних глаз во время беспорядков. Последующие за потрясениями столетия сельского хозяйства разнесли клады серебряных изделий по большей территории, поэтому экспертам трудно сказать наверняка, из какого клада происходил тот или иной предмет.

Кусочек серебряного кольца, найденный на месте раскопок. Каждый кусочек весил около 70 г Фото: Nordjyske Museer

Но это также дает возможность для дальнейшего изучения того, где и почему эти предметы были захоронены в первую очередь.

"Эти два серебряных сокровища сами по себе представляют фантастическую историю", — сказал Торбен Трир Кристиансен, археолог и музейный инспектор музея. "Но найти их в поселении, заброшенном всего в восьми километрах от крепости викингов Фюркат, построенной Харальдом I Синезубим, невероятно интересно".

Раньше мы писали о еще одних обнаруженных сокровищах викингов. В Норвегии были найдены уникальные артефакты, которые использовались в качестве платежной системы.

А также Фокус разбирался, почему древние мореплаватели навсегда покинули свой дом. Ученые по-прежнему ищут ответ, почему викинги покинули Гренландию.