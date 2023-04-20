Сокровища викингов. В Норвегии нашли уникальные артефакты, использовавшиеся как платежная система

Железо было жизненно необходимым товаром в эпоху викингов, а теперь археологи раскопали тогдашнюю платежную систему в Вальдресе. Это выдающееся открытие позволяет по-новому взглянуть на историю и культурное наследие.

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В подвале, спрятанном в норвежском регионе Вальдрес, совершили удивительное открытие. Грете Марго Серум (Grete Margot Sørum) помогала родителям убирать дом, когда наткнулась на клад артефактов эпохи викингов, пишет Arkeonews.

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Известно, что женщина обнаружила десятки железных слитков с уникальным дизайном. Они были длинными и узкими, с отверстием на одном конце, которое, по мнению археологов, использовали для связывания их вместе.

Эксперты, изучавшие слитки, определили, что они происходят из эпохи викингов или раннего Средневековья. Каждый слиток весил около 50 граммов и имел одинаковый размер. Это натолкнуло экспертов на мысль, что они могли использовать их как форму оплаты. Находка этих слитков важна, поскольку это первый случай за последние 100 лет, когда такие артефакты обнаружили в Вальдресе.

Археологи предполагают, что слитки кто-то мог зарыть в прошлом, чтобы сохранить их, но по каким-то причинам их так и не нашли. Они лежали в доме с 1980-х годов, ожидая, что какой-то человек когда-нибудь на них найдется.

Археологи предполагают, что слитки кто-то мог зарыть в прошлом, чтобы сохранить их, но по каким-то причинам их так и не нашли Фото: Innlandet County Municipality

Королевская дорога, соединяющая Осло и Берген, проходит чуть ниже того места, где обнаружили слитки. Железо было самым важным товаром при викингах, его использовали для всего — от оружия до строительства лодок. Хотя письменных источников о добыче железа в Вальдресе немного, историки считают, что это была специализированная работа, которой, вероятно, занимались фермеры и местные правители.

Это замечательное открытие проливает новый свет на историю Вальдреса и роль, которую он играл во времена викингов и средневековья. Оно также отмечает важность обычных людей в сохранении и раскрытии нашего общего прошлого.

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