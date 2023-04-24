Похороны королей. В Норвегии нашли корабль викингов в кургане, который считался пустым (фото)

Новые сведения о первых королях викингов в Норвегии появились благодаря обнаружению погребального корабля с помощью георадарной технологии.

Related video

Невероятное открытие недавно совершила команда археологов в Норвегии, обнаружив 20-метровый корабль викингов, спрятанный под курганом, ранее считавшимся пустым. Георадарная технология, использованная для обнаружения корабля, позволила по-новому взглянуть на первых королей викингов, пишет Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Интересно, что курган, о котором идет речь, был исследован более века назад известным археологом Хоконом Шетелигом, который обнаружил всего 15 деревянных лопат и несколько наконечников стрел. Шетелиг был сильно разочарован отсутствием корабля викингов во время раскопок могильного кургана Сальхушауген в Кармей, Западная Норвегия. Однако использование георадара в июне 2022 года показало, что Шетелиг просто недостаточно глубоко копал.

Руководитель проекта Хокон Рейерсен, который руководил полевыми работами в течение года, уверенно заявляет, что результаты георадара четко показывают форму 20-метрового корабля, расположенного в центре кургана, где должно было находиться погребальное судно. Корабль довольно широкий и напоминает Осебергскую ладью, длина которой составляет чуть более 22 метров, а ширина — чуть более 5 метров.

Корабль довольно широкий и напоминает Осебергскую ладью, длина которой составляет чуть более 22 метров, а ширина — чуть более 5 метров Фото: Eva Gjerde (c) Museum of Archaeology, University of Stavanger

Находка также связана с кораблем Сторхауг, найденным на Кармей в 1886 году, а результаты раскопок указывают на круглую каменную плиту, которая, возможно, использовалась для жертвоприношений. Подобная плита была обнаружена в кургане Сторхауг, что связывает ее по времени с кораблем Сторхауг.

Благодаря этой последней находке общее число кораблей викингов в Кармее, историческом центре на юго-западном побережье Норвегии, насчитывающем более 3 000 лет, достигло трех. Хотя публикации еще впереди, археологи намерены провести проверочные раскопки для дальнейшего изучения условий и потенциального получения более точной датировки корабля.

Ранее Фокус рассказывал о находках, рассказывающих о прошлом викингов. В Дании обнаружили похищенное древними мореплавателями сокровище короля.

А также мы рассказывали о теориях, которые ученые выдвигают по поводу жизни викингов. Исследователи все еще ищут ответ, почему древние люди покинули Гренландию.