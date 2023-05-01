Украли из-под носа королевы Британии. Редкую драгоценность до сих пор не могут найти

Крест Такера — это потрясающее ювелирное изделие, инкрустированное настоящими изумрудами и украшенное маленькими кольцами на ручках, символизировавшими гвозди в руках Иисуса во время его распятия.

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История Тедди Такера и его находки Креста Такера, испанского сокровища, затонувшего в 1594 году у берегов Бермудских островов, – это удивительный рассказ, начинающийся с самого Тедди. Тедди был экспертом-самоучкой в области океана и истории, а его жизненный путь подробно описан в автобиографии "Сокровище! Жизнь дайвера", пишет Grunge.

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До Тедди дошли слухи о паре мраморных колонн, которые торчали из коралловых рифов у берегов Бермудских островов, и он отправился на поиски. После нескольких неудачных попыток он наконец нашел место и начал копать. Сначала он не нашел ничего, кроме мусора, но в конце концов обнаружил сокровища, в том числе золотые слитки, пуговицы из жемчуга и золота и богато украшенный крест Такера.

Крест был потрясающим украшением, инкрустированным настоящими изумрудами и украшенным маленькими кольцами на рукоятках, которые означали гвозди в руках Иисуса во время распятия. Однако это было не особенно хорошо сделанное изделие, и, скорее всего, оно появилось в Новом Свете, а не было изготовлено испанским ювелиром. Тем не менее крест стал известен как коронное украшение Бермудских островов, а Тедди получил международную известность благодаря своему открытию.

Право собственности на крест было предметом жарких споров, поскольку воды у побережья Бермудских островов принадлежат Британской короне. Посол США в Италии Клэр Буф Люс предложила Тедди 100 000 долларов за крест, но он отказался. Люс предложила 200 000 долларов, но Тедди все равно отказался. В конце концов, он продал крест правительству Бермудских островов за 35 000 фунтов стерлингов, и он был выставлен в аквариуме.

К сожалению, решение сохранить крест привело к его исчезновению. Согласно сайту Тедди Такера, королева Елизавета II посетила Бермуды в 1975 году и увидела крест Такера в Бермудском морском музее. Сам Тедди приветствовал королеву в музее и провел ее в комнату, где был выставлен крест. Однако в какой-то момент оригинальный крест был заменен на поддельный, покрашенный золотой краской, которая даже не успела высохнуть. В краже участвовали три человека, но истинная личность воров так и не была раскрыта.

История Тедди Такера и креста Такера — это захватывающая история, которая напоминает что-то из голливудского фильма. Тедди был настоящим искателем приключений, который всю свою жизнь провел в поисках затонувших сокровищ, а обнаруженный им крест Таккера закрепил его место в истории. Хотя сам крест может быть утерян, наследие Тедди Такера и его поисков приключений продолжает жить.

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