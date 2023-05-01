Битва за середньовічні артефакти: спадкоємці борються за повернення колекції за 250 млн доларів

Продаж колекції релігійних реліквій, що колись належала німецькій знаті між 11 і 15 століттями, оскаржують спадкоємцями єврейських арт-дилерів, які стверджують, що продаж здійснений під примусом і за вказівкою впливового нацистського лідера.

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Майже століття тому група єврейських арт-дилерів зробила покупку, яка мала довготривалі наслідки. Це був кінець 1920-х років, і вони придбали колекцію середньовічних артефактів, яку вважали безцінною. Однак вони змогли зберегти лише половину, а решту продали протягом наступних років, пише Smithsonian Magazine.

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У 1935 році залишені артефакти продали Прусії за значно нижчою ціною, ніж вони заплатили. Документи свідчать, що цим продажем керував Герман Герінг, видатний нацистський лідер, засновник гестапо, який на той час очолював державу. Спадкоємці єврейських арт-дилерів понад десять років боролися за реституцію, стверджуючи, що продаж не був добровільним, і тепер вони вдалися до нової юридичної стратегії.

Колекція, вартість якої оцінюється в 250 мільйонів доларів, містить релігійні реліквії, що належали німецькій знаті між 11-м і 15-м століттями. Наразі вона зберігається в Берлінському музеї декоративного мистецтва, яким опікується Прусський фонд культурної спадщини (SPK).

Джед Лейбер, один із позивачів, американець, чий дід Саємі Розенберг був серед єврейських арт-дилерів. Лейбер стверджує, що хоча формально твори мистецтва не викрадені, SPK зобов'язаний виправити ситуацію.

Судова тяганина розпочалася у 2008 році, коли спадкоємці подали позов про реституцію в Німеччині. Однак у 2014 році німецький суд постановив, що продаж не був примусовим, а низька ціна зумовлена економічною депресією того часу. У 2015 році спадкоємці перенесли справу до Сполучених Штатів, де відтоді ведуть судову тяганину.

Ключовим питанням у цій справі є Закон про імунітети іноземної держави, який забезпечує захист іноземних держав від позовів США. Проте, існує виняток для випадків, коли йдеться про порушення міжнародного права. Початковий аргумент спадкоємців полягав у тому, що продаж підпадає під порушення прав людини під час Голокосту, що робить цю справу справою, за якою США можуть винести рішення.

У 2017 році Окружний суд округу Колумбія постановив, що справу можна розглянути, але Верховний суд відхилив її у 2021 році. Суд постановив, що вилучення сувереном власності своїх громадян не є незаконним згідно з міжнародним правом експропріації. Крім того, минулого року Окружний суд округу Колумбія ухвалив рішення на користь SPK.

Тепер спадкоємці висунули новий аргумент. Вони стверджують, що на момент продажу їхні предки вже не вважалися громадянами Німеччини, оскільки двоє з дилерів стали громадянами Нідерландів, а решта — особами без громадянства.

Під час слухання в Окружному апеляційному суді округу Колумбія Ніколас О'Доннелл, адвокат позивачів, наголосив, що в 1935 році Німеччина визнала цю групу людей такою, що не має конституційного права.

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