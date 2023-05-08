Первая женщина-правительница в древней истории: ей доверили власть над всем миром

История царицы Кубабы — от богини до королевы — это свидетельство силы репутации и уважения в древней Месопотамии.

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История полна сильных женщин, бросавших вызов нормам своего времени. Царица Кубаба правила Шумером около 2500 лет до н. э. и, возможно, является первой известной женщиной-правительницей в древней истории, пишет Ancient Origins.

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Царица Кубаба — захватывающая фигура в месопотамской истории, которая, как считается, правила городом-государством Киш в третьем тысячелетии до нашей эры. Как одна из самых ранних женщин-лидеров, ее история является важной частью головоломки в понимании роли женщин в древних обществах.

Имя Кубабы фигурирует в списке, известном как "Список царя", который является единственным письменным свидетельством ее правления. Список представляет собой именно то, что следует из названия — список шумерских царей.

В нем кратко указана продолжительность правления каждого отдельного царя и город, в котором он царствовал. В этом списке она упоминается как "лугаль" или царь, а не как "эреш" (царица-супруга). Из всего этого исчерпывающего списка ее имя — единственное женское.

Клинописные таблички из древнего Шумера изображают значение пива в экономике и обществе древней Месопотамии Фото: Jim Kuhn/ CC BY 2.0

"Затем Мари потерпел поражение, и царствование было перенесено в Киш.

В Кише царем стала Ку-Баба, женщина-трактирщица, которая заложила прочные основы Киша; она правила 100 лет.

Одна королева правила 100 лет".

Загвоздка в том, что этот список — не самый авторитетный исторический источник. В нем часто стирается грань между историей и легендой.

Примером тому может служить имя Энмен-лу-ана, который якобы правил 43 200 лет! Или само правление Кубабы, которое указывает на то, что она была у руля Шумера маловероятные 100 лет! Одновременно существует вероятность того, что интерпретированная концепция времени отличается от той системы, которой мы следуем сегодня.

Несмотря на вопросы, связанные с точностью "Списка царей", Кубаба остается интригующей фигурой. Ее эпитет длиннее, чем у большинства других, что позволяет предположить, что древние писцы сочли ее особенно примечательной. Рядом с ее именем написано: "Женщина-трактирщица, заложившая прочные основы Киша".

Приход Кубабы к власти в Кише окутан тайной, но существует общее мнение, что она была хозяйкой таверны, что можно интерпретировать как буфетчицу или связь с проституцией, согласно древним шумерским текстам. Однако возможно также, что она была пивоваром или деловой женщиной, а титул "хозяйка таверны" был знаком уважения к ее роли в экономике города.

Город Киш был известен своим богатством и могуществом и играл важную роль в развитии месопотамской цивилизации. Кубаба взошла на трон не благодаря каким-либо семейным связям или наследованию власти, а скорее благодаря собственным способностям и репутации.

Говорят, что она была добра и справедлива к своим клиентам, что создало ей репутацию благожелательного человека. Со временем ее репутация росла, и она стала почитаться как богиня. Это объясняет ее царственное восхождение, поскольку она не вышла замуж и не унаследовала власть от царственных родителей.

Существует легенда, что тех правителей, которые не смогли должным образом почтить бога Мардука, принеся рыбу в храм Эсагила, ждал несчастливый конец Фото: Osama Shukir Muhammed Amin/ CC BY-SA 4.0

Существует легенда, что тех правителей, которые не смогли должным образом почтить бога Мардука, принеся рыбу в храм Эсагила, ждал несчастливый конец. Кубаба якобы накормил рыбака, а взамен попросил его принести свой улов в храм Эсагила. Благосклонность Мардука в ответ не удивительна: "Да будет так", — сказал бог, и с этим он "доверил Кубабе, хозяину таверны, власть над всем миром".

Некоторые источники предполагают, что она была членом правящей семьи царства Киш, которое находилось на территории современного Судана. Однако точная личность царицы Кубабы является предметом споров среди историков.

Несмотря на неопределенность, окружающую ее происхождение, царица Кандас широко известна своей военной доблестью и стратегическим лидерством. Согласно историческим свидетельствам, она привела свои войска к победе над римлянами в первом веке нашей эры. Римляне попытались вторгнуться в Киш и завоевать его, но царица Кубаба и ее войска смогли отразить их нападение.

Помимо военных достижений, царица Кубаба была также сильной и влиятельной фигурой. Считается, что она играла важную роль в управлении и администрировании королевства и была почитаема своими подданными.

Наследие королевы Кубабы сохранилось на протяжении веков, и она остается важным символом африканской силы и стойкости. Ее история служит напоминанием о той важной роли, что женщины играли на протяжении всей истории человечества, и о том вкладе, который они внесли в развитие и прогресс общества.

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