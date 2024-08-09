Не давали имен, но почитали как богов: какой на самом деле была связь древних египтян с котами

В Древнем Египте коты занимали особое место: они не просто были созданиями, связанными с богами, а именно источником божественных черт. К кошачьим относились со всем возможным уважением, как при жизни, так и после смерти животных.

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В древности между древними египтянами и котами существовала глубокая связь, которая выходила за пределы простой дружбы. Кошачьих почитали за их сложную природу, которая воплощала в себе и грацию, и жестокость, пишет GreekReporter.

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Сначала их держали из практических соображений, например, для борьбы с вредителями, но со временем они стали неотъемлемыми членами домохозяйства. Доказательства этого особого статуса можно найти в археологических раскопках, где нашли мумифицированных котов, что свидетельствует об их важности в повседневной жизни.

Почет к котам был не просто потому, что они считались божественными; скорее, египтяне приписывали качества этих животных своим божествам. Одна из таких богинь, Бастет, стала синонимом кошачьих черт.

Первоначально изображаемая как львица, Бастет со временем эволюционировала к образу кошки или гибридной фигуры, что олицетворяло двойную роль божества — защитницы и матери-кормилицы.

Характер Бастет отражал черты настоящей кошки — заботливой и свирепой, когда это необходимо. Ее чествовали в многочисленных художественных репрезентациях, начиная от скульптур сидячих котов и заканчивая изображениями с котятами. Эти произведения искусства часто содержали надписи от людей, которые просили у нее благословения на здоровье и плодовитость.

Фото: Wikimedia Commons

Интересно, что хотя коты занимали такое почитаемое место в обществе, многие древние египтяне не давали им имен. Вместо этого они называли этих животных словом "миу", что означает "мяукающий".

Несмотря на отсутствие имен, египтяне поклонялись своим котам, считая их символами божественного. Их увлечение распространялось на охотничьи способности и материнские инстинкты животных — черты, которые, по их мнению, присущи их богам.

Смерть кота была значительным событием, которое отмечалось ритуалами, а иногда даже мумификацией, поскольку семьи стремились почтить своих любимых домашних любимцев и богов, которых они олицетворяли.

Почет к котам не ограничивался простыми домохозяйствами. Королевские особы относились к своим котам с таким же уважением, как и к людям, часто кормили их со своих тарелок и украшали золотыми украшениями.

Эта преданность распространялась и на других кошачьих божеств, таких как Сехмет, львица-богиня войны, которая защищала бога солнца Ра. Статуи и изображения этих божественных существ и сегодня хранятся в музеях, что свидетельствует об их непреходящем значении в египетской культуре.

Котов мумифицировали вместе с другими животными, каждое из которых связывали с определенным богом. Эти мумифицированные существа были подношениями, которые приносили в надежде получить благосклонность или выразить благодарность. Бастет, богиня, связанная с котами, получала бесчисленные подношения в виде мумифицированных котов, многие из которых находили в городе Дельта, ее главном центре поклонения.

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Эти кошачьи мумии были тщательно подготовлены, помещены в гробы в форме котов или завернуты в холст и раскрашены так, чтобы напоминать животное, которое они почитали. Эта практика демонстрирует глубокую духовную связь между древними египтянами и их кошачьими спутниками, связь, которая выходила за пределы обыденного и входила в сферу сакрального.

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