Имели особое значение: ученые сделали неожиданное открытие о назначении древних костяных инструментов

Исследуя костяные артефакты, созданные неолитическими сообществами пиренейского полуострова еще 7 тысяч лет назад, археологи обнаружили неожиданную особенность. Благодаря анализу, они нашли закономерность в том, как из костей разных животных делали разные инструменты.

Related video

Исследователи обнаружили, что ранненеолитические сообщества, которые поселились примерно 7 000 лет назад в Коро Трасито, Испания, предпочитали использовать кости различных видов животных для изготовления инструментов. Результаты, полученные благодаря сочетанию аналитических методов, стали значительным шагом вперед в нашем понимании неолитического ремесленного мастерства, пишет UAB.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование провели ученые EarlyFoods из Автономного университета Барселоны (UAB) и другие учреждения, в частности Генеральный совет Арагона и Копенгагенский университет. Это одна из первых попыток интегрировать археозоологический анализ, анализ износа и палеопротеомный анализ в исследовании древних костяных артефактов эпохи неолита.

Проанализировав около двадцати костяных орудий из Коро Трасито, исследователи смогли установить связь между видами, выбранными для этих орудий, и их назначением. Результаты свидетельствуют о том, что в то время как овечьи и козьи кости обычно использовались для орудий, которыми обрабатывали овощи, оленьи кости были специально выбраны для более широкого спектра инструментов, в частности, наконечников.

Исследование также ставит под сомнение предыдущие предположения о том, что основными источниками костей для орудий были овцы и козы, демонстрируя более сбалансированное использование различных видов животных в Коро Трасито. Исследователи считают, что такой сознательный выбор костей оленя, для получения которых потребовалось бы больше усилий, чем для получения костей домашних животных, указывает на потенциальную важность этого животного в неолитической культуре.

Методология, примененная в этом исследовании, выделяется как ключевое достижение. Предыдущие исследования идентифицировали костяные орудия труда с помощью морфологического анализа, но это первый случай, когда такие находки были подтверждены таксономической идентификацией и четкой стратегией в отборе видов.

Сочетание традиционной археозоологии с современными методами, такими как микроскопия высокого разрешения и масс-спектрометрия, позволило глубже понять связь между типами инструментов и животными, которые использовались для их создания.

Важно

Такого еще не находили: археологи сделали жуткое открытие на побережье Черного моря (фото)

Исследователи отмечают, что их открытие является значительным шагом вперед в археологической методологии. Они предполагают, что будущие исследования с применением этих методов могут еще больше осветить связь между неолитическими артефактами и видами животных, из которых они изготовлены.

Ранее Фокус писал о новых открытиях на мезолитической стоянке в Англии, которую считают одной из важнейших в Европе той эпохи.

А еще мы рассказывали, как взрыв на шахте уничтожил почти 50 тысяч лет истории. Австралийская компания Rio Tinto взорвала ущелье для расширения добычи железной руды.