Еще одна тайна раскрыта: ученые сделали новые открытия на мезолитической стоянке в Англии

Во время нового исследования древних инструментов археологи обнаружили, что жители древней стоянки Стар Карр имели четкое разделение территории на производственные зоны. Это свидетельствует об организации жилья, похожей на современную.

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Исследование, проведенное археологами из Йоркского и Ньюкаслского университетов, позволило по-новому взглянуть на повседневную жизнь мезолитических жителей Стар Карр. Эта стоянка, одна из важнейших в Европе той эпохи, находится на восточном краю Долины Пикеринг вблизи Скарборо в Северном Йоркшире, Англия, пишет Heritage Daily.

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С помощью микроскопического анализа каменных инструментов исследователи обнаружили доказательства разнообразной хозяйственной деятельности в трех ранее раскопанных сооружениях. Эта деятельность включала работу с костями, рогами, шкурами, мясом и рыбой.

Ученые использовали пространственные данные и данные микрошлифовки, чтобы получить несколько уровней интерпретации, от использования отдельных инструментов до более широких моделей деятельности во всех трех структурах.

Доктор Джесс Бейтс с кафедры археологии Йоркского университета рассказала: "Мы определили отдельные зоны, предназначенные для выполнения определенных задач. Например, бойня проводилась в отдельном пространстве от более чистых видов деятельности, таких как изготовление костяных и деревянных предметов, инструментов или украшений".

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"Это было неожиданно, учитывая мобильность охотников-собирателей, которые путешествовали в поисках пищи, но они сохраняли организованный подход к созданию не просто убежища, а ощущение дома. Это исследование указывает на то, что эти ранние жилища служили не только защитой от стихий, но и придерживались социальных норм организации жилья, подобных современным практикам", — отметила исследовательница.

Ранее Фокус писал о клинописной табличке с неожиданными записями, которую откопали археологи. Ее возраст оценивают в почти 3500 лет.

Также мы рассказывали о находках археологов в древнеримском городе Ирунья-Велея, Испания. В процессе раскопок ученые обнаружили древнее здание цирка.