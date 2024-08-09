Мали особливе значення: вчені зробили неочікуване відкриття про призначення древніх кістяних інструментів

Досліджуючи кістяні артефакти, створені неолітичними спільнотами піренейського півострова ще 7 тисяч років тому, археологи виявили неочікувану особливість. Завдяки аналізу, вони знайшли закономірність у тому, як з кісток різних тварин робили різні інструменти.

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Дослідники виявили, що ранньонеолітичні спільноти, які оселилися приблизно 7 000 років тому в Коро Трасіто, Іспанія, надавали перевагу використанню кісток різних видів тварин для виготовлення інструментів. Результати, отримані завдяки поєднанню аналітичних методів, стали значним кроком уперед у нашому розумінні неолітичної ремісничої майстерності, пише UAB.

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Дослідження провели науковці EarlyFoods з Автономного університету Барселони (UAB) та інші установи, зокрема Генеральна рада Арагону та Копенгагенський університет. Це одна з перших спроб інтегрувати археозоологічний аналіз, аналіз зносу та палеопротеомний аналіз в дослідженні давніх кістяних артефактів епохи неоліту.

Проаналізувавши близько двадцяти кістяних знарядь з Коро Трасіто, дослідники змогли встановити зв'язок між видами, обраними для цих знарядь, та їхнім призначенням. Результати свідчать про те, що в той час як овечі та козячі кістки зазвичай використовувалися для знарядь, якими обробляли овочі, оленячі кістки були спеціально обрані для ширшого спектра інструментів, зокрема, наконечників.

Дослідження також ставить під сумнів попередні припущення про те, що основними джерелами кісток для знарядь були вівці та кози, демонструючи більш збалансоване використання різних видів тварин у Коро Трасіто. Дослідники вважають, що такий свідомий вибір кісток оленя, для отримання яких знадобилося б більше зусиль, ніж для отримання кісток свійських тварин, вказує на потенційну важливість цієї тварини в неолітичній культурі.

Методологія, застосована в цьому дослідженні, виділяється як ключове досягнення. Попередні дослідження ідентифікували кістяні знаряддя праці за допомогою морфологічного аналізу, але це перший випадок, коли такі знахідки були підтверджені таксономічною ідентифікацією та чіткою стратегією у відборі видів.

Поєднання традиційної археозоології з сучасними методами, такими як мікроскопія високої роздільної здатності та мас-спектрометрія, дозволило глибше зрозуміти зв'язок між типами інструментів і тваринами, які використовувалися для їх створення.

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Дослідники наголошують, що їхнє відкриття є значним кроком вперед в археологічній методології. Вони припускають, що майбутні дослідження із застосуванням цих методів можуть ще більше висвітлити зв'язок між неолітичними артефактами та видами тварин, з яких вони виготовлені.

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