Перехочется целоваться: ученые выяснили, как появились первые поцелуи

Исследователи выдвинули новую теорию происхождения поцелуев, которые не встречаются нигде в животном мире, кроме как у людей.

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Поцелуй – одно из самых примитивных человеческих желаний, но до сих пор ученые теряются в догадках о том, как он появился, пишет DailyMail.

В последнем исследовании выдвигается новая теория, которая может заставить дважды подумать, прежде чем целоваться. По словам эволюционного психолога из Уорикского университета Адриано Ламейра, первыми целоваться начали наши волосатые предки миллионы лет назад.

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Когда-то движение, похожее на современный поцелуй, было лучшим методом для удаления вшей и других паразитов с шерсти друг друга. И только за последние несколько миллионов лет поцелуй начал приобретать сексуальный подтекст.

Новая гипотеза проливает свет на эволюционное происхождение поцелуя, и по словам Ламейра, это еще один пережиток нашего эволюционного прошлого. Так, миллионы лет назад всасывающее движение с выдвинутыми вперед губами было неотъемлемой формой ухода за собой для удаления паразитов, омертвевшей кожи и другого мусора.

Эксперт считает, что такие доисторические поцелуи могли выполняться по всему телу, но заканчивались контактом рот в рот. Наши предки эволюционировали и становились все менее волосатыми, поэтому сеансы ухода становились все короче, но они всегда закачивались поцелуем рот в рот.

В конце концов, потребность в таком уходе совсем исчезла, но финальная стадия контакта осталась, видоизменившись в современный поцелуй.

"Значимость такого ухода за собой снизилась, потому как в ходе эволюции человек потерял свою шерсть. Но финальная стадия поцелуя сохранилась и осталась единственным следом некогда ритуального поведения для укрепления социальных и родственных связей у предковой обезьяны", — говорит эксперт.

Также Ламейр предполагает, что такая форма ухода за собой появилась около 7 млн лет назад, когда наши предки слезли с деревьев на землю.

"Такие изменения сделали уход за собой крайне важным, учитывая более высокую паразитарную нагрузку на земле, чем это было на деревьях", — добавляет профессор.

Около 2-4 млн лет назад остались лишь поцелуи рот в рот, так как предки человека потеряли всю свою шерсть.

Когда же поцелуи получили сексуальный подтекст, остается достаточно спекулятивным вопросом.

"Поцелуи с сексуальными намерениями – это частный случай гораздо более широко распространенного поведения. Только когда поцелуи стали общепринятым способом выражения привязанности, они трансформировались в современный поцелуй", — подчеркивает ученый.

Известно, что ни один другой представитель животного мира не целуется с сексуальным подтекстом, как это делают люди.

Напомним, историки объяснили, что означали поцелуи в Древней Греции. В античной Греции поцелуй был распространенным приветствием, которое варьировалось в зависимости от социального статуса.