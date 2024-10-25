Перехочеться цілуватися: вчені з'ясували, як з'явилися перші поцілунки

Дослідники висунули нову теорію походження поцілунків, які не трапляються ніде у тваринному світі, окрім як у людей.

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Поцілунок — одне з найпримітивніших людських бажань, але досі вчені губляться в здогадках про те, як він з'явився, пише DailyMail.

В останньому дослідженні висувається нова теорія, яка може змусити двічі подумати, перш ніж цілуватися. За словами еволюційного психолога з Уорікського університету Адріано Ламейра, першими цілуватися почали наші волохаті предки мільйони років тому.

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Колись рух, схожий на сучасний поцілунок, був найкращим методом для видалення вошей та інших паразитів із шерсті одне одного. І лише за останні кілька мільйонів років поцілунок почав набувати сексуального підтексту.

Нова гіпотеза проливає світло на еволюційне походження поцілунку, і за словами Ламейра, це ще один пережиток нашого еволюційного минулого. Так, мільйони років тому всмоктувальний рух із висунутими вперед губами був невід'ємною формою догляду за собою для видалення паразитів, омертвілої шкіри та іншого сміття.

Експерт вважає, що такі доісторичні поцілунки могли виконуватися по всьому тілу, але закінчувалися контактом рот у рот. Наші предки еволюціонували і ставали дедалі менш волохатими, тому сеанси догляду ставали дедалі коротшими, але вони завжди закінчувалися поцілунком рот у рот.

Зрештою, потреба в такому догляді зовсім зникла, але фінальна стадія контакту залишилася, видозмінившись у сучасний поцілунок.

"Значимість такого догляду за собою знизилася, бо в ході еволюції людина втратила свою шерсть. Але фінальна стадія поцілунку збереглася і залишилася єдиним слідом колись ритуальної поведінки для зміцнення соціальних і родинних зв'язків у пращура мавпи", — каже експерт.

Також Ламейр припускає, що така форма догляду за собою з'явилася близько 7 млн років тому, коли наші предки злізли з дерев на землю.

"Такі зміни зробили догляд за собою вкрай важливим з огляду на більш високе паразитарне навантаження на землі, ніж це було на деревах", — додає професор.

Близько 2-4 млн років тому залишилися лише поцілунки рот у рот, оскільки предки людини втратили всю свою шерсть.

Коли ж поцілунки отримали сексуальний підтекст, залишається досить спекулятивним питанням.

"Поцілунки з сексуальними намірами — це окремий випадок набагато більш широко поширеної поведінки. Тільки коли поцілунки стали загальноприйнятим способом вираження прив'язаності, вони трансформувалися в сучасний поцілунок", — підкреслює вчений.

Відомо, що жоден інший представник тваринного світу не цілується з сексуальним підтекстом, як це роблять люди.

Нагадаємо, історики пояснили, що означали поцілунки в Стародавній Греції. В античній Греції поцілунок був поширеним привітанням, яке варіювалося залежно від соціального статусу.