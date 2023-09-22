Целовали не просто так: историки объяснили, что означали поцелуи в Древней Греции (фото)

В античной Греции поцелуй был распространенным приветствием, которое варьировалось в зависимости от социального статуса. Хотя он символизировал приверженность в дружбе и родственных связях, публичные романтические поцелуи не одобрялись.

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В летописях Древней Греции поцелуй не имел современных коннотаций романтики и интимности. Скорее, это было обычным приветствием среди знакомых и знаком уважения, пишет GreekReporter.

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Греки тщательно соблюдали правила размещения поцелуев на теле, которые зависели от социального статуса людей и характера их отношений.

Поцелуи, однако, не были только жестом уважения, они также пропитаны глубокой любовью. В эпосах Гомера поцелуй часто изображался как символ глубоких связей дружбы или родства. Родительская любовь нашла острое выражение через поцелуй, и родители часто использовали его, чтобы проявить свою привязанность к детям. Более того, мужские дружеские отношения часто скреплялись обменом поцелуями.

Стела, изображающая печальное прощание мужа и жены Фото: Wikimedia Commons

Геродот Галикарнасский, выдающийся историк, живший между 484 и 425 годами до н. э., описал практику поцелуя как привычного приветствия среди персов Ахеменидов, которые господствовали над многими странами Средиземноморья. По его свидетельствам, когда встречались равные, они молча обменивались поцелуями в губы. На встрече лиц разного ранга достаточно было поцелуя в щеку, тогда как значительное неравенство побуждало низшее лицо поклониться и засвидетельствовать свою покорность.

В отличие от современности, где поцелуи преимущественно олицетворяют романтические чувства, в Древней Греции такие проявления привязанности не одобрялись на людях. Инициирование романтических поцелуев, особенно со стороны женщин, рисковало быть неправильно истолкованным как признак распущенности или других нежелательных атрибутов.

Среди множества форм приветственных жестов, которые наблюдались на протяжении истории, рукопожатие занимает видное место. Эта истина была одинаково справедливой и для мира Древней Греции, где рукопожатие было самым распространенным приветствием.

Древнейшие свидетельства роли рукопожатия как жеста приветствия можно проследить на древнегреческой скульптуре, в частности, на погребальном найкосе с места захоронения Агафона и Сосикрата.

Упоминания о рукопожатии также можно найти в эпосе Гомера "Илиада", который датируется примерно 800 годом до нашей эры. В ней рукопожатие изображается как символ соглашения или клятвы, как предложение утешения скорбящему человеку или как свидетельство доверия.

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Важно, что акт рукопожатия в Древней Греции символизировал равенство участвующих в нем сторон. Божества приветствовали друг друга рукопожатием, воины подтверждали этим жестом свою надежность, а атлеты в духе взаимного уважения скрепляли рукопожатием свое соперничество.

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