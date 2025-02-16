Старше, ніж Рим: археологи зробили унікальне відкриття під містом в Італії

Археологи знайшли понад 200 стародавніх гробниць, але вони вважають, що це може бути тільки вершиною айсберга.

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Італійські археологи виявили масштабне поховання, створене ще до приходу римлян, під альпійським містом Тренто. Можливо, понад 200 гробниць було створено ще до заснування міста Рим, але поки що вчені відносять їх до періоду між 900 і 700 роками до н.е. Археологи вважають, що повінь у цьому районі допомогла добре зберегти стародавній некрополь із безліччю похоронного приладдя, яке виявлено всередині гробниць, пише Popular Mechanics.

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Повністю збережені гробниці, в комплекті зі стелами заввишки понад 2 метри, що використовуються як надгробні знаки, майже 3000 років перебували під містом Тренто в Італії.

Якби не деякі реставраційні роботи в одній із численних історичних будівель міста, це поховання, можливо, ніколи б не виявили. Але після того, як група робітників зробила первісне відкриття, археологи розпочали подальші розкопки стародавнього некрополя, що датується періодом між 900 і 700 роками до н. е.

Вчені вже виявили понад 200 гробниць, деякі з яких все ще заповнені похоронним інвентарем, і вони вважають, що це може бути тільки початком, адже там може бути ще більше могил.

Це велике поховання було створено ще за часів до приходу в Альпи римлян, і воно дає нове уявлення як про похоронні обряди того часу, так і про комерційні взаємодії між жителями стародавнього Тренто та їхніми сусідами.

За словами археолога Франко Марцатіко, альпійські народи не були ізольовані від інших народів і підтримували з ними тісні зв'язки, зокрема з етрусками.

Учені вважають, що територія сучасного міста Тренто колись була широким руслом річки та меншою мережею струмків, які перепліталися між собою і були розділені тимчасовими піщаними мілинами. Археологи вважають, що некрополь був створений у більш сухій частині стародавнього міста. У якийсь момент повінь затопила це місце і зберегла гробниці, які тепер розташовані приблизно на 8 метрів нижче нинішнього рівня міста.

Планування поховання вказує на те, що з часом навколо основних гробниць утворилися супутні гробниці. Усередині них археологи виявили попіл і кальциновані фрагменти кісток, які колись перебували в швидкопсувних контейнерах, поміщених над похоронними предметами, загорнутими в тканину.

Виявлена металева зброя і складні декоративні вироби показують зв'язок місцевих жителів з іншими народами, що живуть південніше.

За словами археологів, залізний вік був періодом глибоких перетворень з історико-культурного погляду по всьому Середземномор'ю, зокрема і в Альпах. Великі цивілізації етрусків, фінікійців, греків і кельтів процвітали. Також однією з найбільш знаменних подій цього періоду було заснування міста Рим у 753 році до н. е. Можливо, виявлений некрополь був створений ще до заснування Риму.

Як уже писав Фокус, археологи виявили залишки найдавнішої римської базиліки Лондона, якій майже 2 000 років. Археологи розкопали базиліку, побудовану близько 80 року н. е., у стародавньому центрі Лондона. Також неподалік дослідники виявили залишки форуму, місця для громадських зібрань.

Також Фокус писав про те, що тварина з найкоротшим життям серед чотириногих живе тільки на одному острові. Представники одного з видів хамелеонів живуть лише 4 місяці, але набагато довше вони існують у вигляді ембріонів.