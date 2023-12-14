Редчайший американский спорткар 50-х простоял полвека заброшенным в гараже (фото)

Chrysler 300C — самый мощный и быстрый американский автомобиль своего времени. Спортивное купе оснащено 375-сильным V8 Hemi и способно развить 240 км/ч.

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В США нашли заброшенный Chrysler 300 1957 года. Знаменитое спортивное авто не выезжало на дороги с начала 70-х. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автомобиль местами проржавел Фото: autoevolution.com

Этот Chrysler 300C зарегистрирован в штате Вашингтон. Известно, что изначально купе было ярко-красным, но в 60-х его перекрасили сначала в зеленый, а затем – в бежевый цвет.

Chrysler 300C дважды перекрашивали Фото: autoevolution.com

Кузов Chrysler 300C местами проржавел, но в общем целый. В салоне разорвана отделка, хотя его состояние относительно неплохое. Оснащение включает радио, электроприводы стеклоподъемников и сидений. Двигатель заводится и работает стабильно.

В салоне повреждена отделка Фото: autoevolution.com

Chrysler 300 ценится коллекционерами и в хорошем состоянии стоит минимум $100 000, ведь заряженная модель выпускалась очень малыми сериями. К примеру, в 1957 году собрали лишь 2402 Chrysler 300C.

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А еще это был самый мощный и быстрый американский автомобиль своего времени, ведь даже первый Chrysler 300 1955 года получил 300-сильный V8 Hemi.

Под капотом установлен 375-сильный V8 Hemi Фото: autoevolution.com

В версии 300C 1957 года 6,4-литровый Hemi развивает уже 375 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,7 с и развить 240 км/ч.

К слову, недавно в США выпустили последний Chrysler 300. Знаменитую модель сняли с производства.

Также Фокус сообщал, что в Украине нашли редкое итальянское авто 70-х.