Охотник за сокровищами обнаружил клад c редкими серебряными монетами (фото)

Ян Девени, увлекающийся поиском с металлоискателем, поделился историей своей самой значимой находки. Теперь он надеется получить за нее вознаграждение.

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На острове Блэк-Айл в Шотландском нагорье охотник за сокровищами Ян Девени обнаружил клад из 11 редких серебряных монет, относящихся ко времени правления короля Роберта II (1371–1390). Об этом пишет What's The Jam.

Ценный исторический артефакт нашел мужчина, который занимается поиском с металлоискателем с 2021 года. По его словам, это крупнейшая находка в его практике.

"Найти клад — мечта каждого искателя, и это действительно захватывающий кусочек истории", — сказал он.

По словам специалистов, такие монеты имели высокую ценность в XIV веке. Сейчас клад передан в отдел сокровищниц Национальных музеев Шотландии в Эдинбурге, где его изучат историки. Власти заявили, что монеты представляют интерес для музея и, вероятно, будут включены в его коллекцию.

Ян Девени рассчитывает получить вознаграждение за свою находку Фото: Jam Press

Кроме того, ученые планируют осмотреть место находки, чтобы выяснить, могут ли там быть и другие исторические артефакты. Сам Ян Девени рассчитывает получить вознаграждение за свою находку, однако точная сумма пока не известна.

Король Роберт II, при правлении которого были отчеканены найденные монеты, стал первым монархом из династии Стюартов. Он был внуком легендарного Роберта Брюса — короля, который продолжил борьбу за независимость Шотландии.

Издание отмечает, что находка этого клада может пролить свет на средневековую историю региона и дать исследователям новые данные о жизни и торговле в Шотландии XIV века.

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