Мисливець за скарбами знайшов скарб із рідкісними срібними монетами (фото)

Ян Девені, який захоплюється пошуком з металошукачем, поділився історією своєї найбільш значущої знахідки. Тепер він сподівається отримати за неї винагороду.

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На острові Блек-Айл у Шотландському нагір'ї мисливець за скарбами Ян Девені виявив скарб з 11 рідкісних срібних монет, що належать до часу правління короля Роберта II (1371-1390). Про це пише What's The Jam.

Цінний історичний артефакт знайшов чоловік, який займається пошуком із металошукачем із 2021 року. За його словами, це найбільша знахідка в його практиці.

"Знайти скарб — мрія кожного шукача, і це дійсно захопливий шматочок історії", — сказав він.

За словами фахівців, такі монети мали високу цінність у XIV столітті. Зараз скарб передано до відділу скарбниць Національних музеїв Шотландії в Единбурзі, де його вивчать історики. Влада заявила, що монети становлять інтерес для музею і, ймовірно, будуть включені до його колекції.

Ян Девені розраховує отримати винагороду за свою знахідку Фото: Jam Press

Крім того, вчені планують оглянути місце знахідки, щоб з'ясувати, чи можуть там бути й інші історичні артефакти. Сам Ян Девені розраховує отримати винагороду за свою знахідку, проте точна сума поки що не відома.

Король Роберт II, за правління якого були викарбувані знайдені монети, став першим монархом з династії Стюартів. Він був онуком легендарного Роберта Брюса — короля, який продовжив боротьбу за незалежність Шотландії.

Видання зазначає, що знахідка цього скарбу може пролити світло на середньовічну історію регіону і дати дослідникам нові дані про життя і торгівлю в Шотландії XIV століття.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. Володіння включає не тільки саму величну будівлю, а й 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, стоянку і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

Також стало відомо, що чоловік виявив покинутий вокзал, де "час зупинився". Блогер на ім'я Дейв знайшов залізничну станцію, вивчаючи її історію в інтернеті, і вирішив побувати всередині.