Один из 250: в Украине появился суперкар Mercedes за $1,5 миллиона без лобового стекла (фото)

В Украину доставили новый Mercedes-AMG PureSpeed. Лимитированный трековый суперкар не имеет крыши и лобового стекла и способен развивать скорость до 315 км/ч.

Цена Mercedes-AMG PureSpeed составляет 1,3 млн евро или 1,5 млн долларов, то есть это один из самых дорогих автомобилей в Украине в 2026 году. Эксклюзивный суперкар доставили в автосалон Mercedes в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Сзади установлено выдвижное антикрыло Фото: Topcars UA

Всего выпущено 250 автомобилей Mercedes-AMG PureSpeed. Это первая модель в новой линейке эксклюзивных моделей Mythos.

Важно

Раритетные Mercedes 1928 года от украинского дизайнера продаются за 7 миллионов долларов (фото)

В основе автомобиля лежит Mercedes-AMG SL. Суперкар создан для трека и не имеет ни крыши, ни лобового стекла, ведь он рассчитан на то, что водитель и пассажир будут в шлемах.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Topcars UA Суперкар получил спортивные сиденья Фото: Topcars UA

Кроме того, установлены защитные дуги Halo. Также Mercedes-AMG PureSpeed можно отличить по измененной передней части с выраженным "носом" и 21-дюймовым кованым дискам. Сзади установлено выдвижное антикрыло.

Відео дня

В салоне Mercedes-AMG PureSpeed установлены спортивные сиденья и хронометр на центральной панели. Автомобиль оснащен спортивными сиденьями.

У автомобиля нет лобового стекла Фото: Topcars UA

Под капотом Mercedes-AMG PureSpeed установлен 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 585 к. с. и крутящим моментом 800 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Кстати, недавно в Украине появился и эксклюзивный кабриолет Mercedes-Maybach SL 680.

Кроме того, Фокус рассказывал о редком заряженном суперкаре Lamborghini в Киеве.