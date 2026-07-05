Один із 250: в Україні з'явився суперкар Mercedes за $1,5 мільйона без лобового скла (фото)
В Україну привезли новий Mercedes-AMG PureSpeed. Лімітований трековий суперкар не має даху чи лобового скла і здатен розвинути 315 км/год.
Ціна Mercedes-AMG PureSpeed становить 1,3 млн євро або $1,5 мільйона, тобто це одне з найдорожчих авто в Україні за 2026 рік. Ексклюзивний суперкар привезли в автосалон Mercedes у Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Випущено всього 250 Mercedes-AMG PureSpeed. Це первісток у новому сімействі ексклюзивних моделей Mythos.Важливо
В основі авто лежить Mercedes-AMG SL. Суперкар створений для треку і не має даху чи лобового скла, адже розрахований на те, що водій та пасажир будуть у шоломах.
Крім того, встановлені захисні дуги Halo. Також відрізнити Mercedes-AMG PureSpeed можна за інакшою передньою частиною з вираженим "носом" та 21-дюймовими кованими дисками. Ззаду встановлене висувне антикрило.
У салоні Mercedes-AMG PureSpeed встановлено спортивні сидіння та хронометр на центральній панелі. Автомобіль отримав спортивні сидіння.
Під капотом Mercedes-AMG PureSpeed встановлено 4,0-літровий V8 твін-турбо на 585 к. с. та 800 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год.
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