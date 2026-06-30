Потужний і надлегкий: у Києві засвітився рідкісний заряджений суперкар Lamborghini (фото)

У Києві сфотографували купе Lamborghini Gallardo 2010 року в рідкісному зарядженому виконанні Superleggera. Полегшений суперкар здатен розвинути 325 км/год.

Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera випускали невеликими партіями, тому модель є раритетом не лише в Україні. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Суперкар отримав великий дифузор та антикрило Фото: Topcars UA

Superleggera ("надлегкий") — потужніший варіант Lamborghini Gallardo зі зменшеною на 70 кг масою (1340 кг). Модель 2010 року оснащена 5,2-літровим V10 з безпосереднім впорскуванням пального, який розвиває 570 к. с. і 540 Н·м.

У салоні з'явилися спортивні сидіння Фото: Lamborghini

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Суперкар здатен розігнатися до сотні за 3,4 с і розвинути 325 км/год. Крім того, в купе Lamborghini Gallardo Superleggera жорсткіша підвіска та стандартні карбоново-керамічні диски, які дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку 33 м.

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Суперкар отримав карбоново-керамічні гальма Фото: Topcars UA

Відрізнити суперкар Lamborghini Gallardo Superleggera від стандартної моделі можна за агресивнішою передньою частиною, заднім антикрилом та збільшеним дифузором. Салон купе оздоблений алькантарою і карбоном, також встановлені спортивні сидіння з карбоновим каркасом.

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